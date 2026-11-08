Imagen de archivo de un trabajador de una tienda Action. Action

Llega a Action la cómoda de madera ideal para almacenar ropa: dos colores por solo 24.95 euros

Action vuelve a demostrar que se pueden encontrar muebles prácticos, bonitos y económicos sin tener que recorrer grandes tiendas de decoración.

Su última propuesta es una cómoda de madera con tres cajones que llega por solo 24,95 euros y que puede convertirse en el aliado perfecto para ordenar ropa, sábanas, toallas o pequeños accesorios.

El mueble destaca por un diseño sencillo pero con carácter. Su frontal presenta unas lamas verticales con relieve que le dan un toque más cuidado que el de una cómoda básica, mientras que los tiradores dorados aportan un detalle elegante que encaja especialmente bien en dormitorios de estilo cálido, rústico o incluso moderno.

Para cualquier estancia

La cómoda está fabricada en madera MDF y hierro, una combinación habitual en los muebles de Action que permite ofrecer un precio contenido sin renunciar a un acabado decorativo. Cuenta con tres cajones, ideales para guardar ropa doblada, ropa de cama o artículos de uso diario.

La cómoda de madera. Action

Sus medidas son de 70 centímetros de ancho, 70 centímetros de alto y 36 centímetros de fondo, por lo que puede colocarse en dormitorios, recibidores, pasillos o incluso salones sin ocupar demasiado espacio. Además, la superficie superior puede utilizarse para apoyar una lámpara, un espejo, una planta o algunos objetos decorativos.

Dos acabados

Una de las ventajas de esta cómoda es que está disponible en dos colores: marrón claro y marrón oscuro. Así, puedes elegir el tono que mejor combine con el suelo, la pared o el resto de muebles de la habitación.

- Marrón claro: aporta luminosidad y funciona muy bien en espacios nórdicos, cálidos o con tonos beige.

- Marrón oscuro: da un aire más clásico y elegante, especialmente si se combina con textiles en tonos crudos o verdes.

Los tiradores dorados completan el conjunto y son el detalle que eleva visualmente este mueble tan asequible.

Precio y disponibilidad

La cómoda de madera de Action tiene un precio de 24,95 euros, una cifra muy competitiva para un mueble de tres cajones con acabado decorativo. Como suele ocurrir con los artículos de la cadena, la disponibilidad puede variar según la tienda y agotarse con facilidad, por lo que conviene comprobarla en la web o acudir al centro más cercano cuanto antes.

Con sus tres cajones de madera en varios colores, su tamaño compacto y sus dos acabados, esta cómoda se presenta como una opción muy interesante para quienes buscan ganar almacenaje sin gastar demasiado.