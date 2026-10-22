Gran fiesta gastronómica del arroz hasta el 25 de octubre con 18 restaurantes y menús desde 25 euros

Los amantes del arroz tienen una cita gastronómica en Benidorm hasta el próximo 25 de octubre. Las XV Jornadas de los Arroces de la Tierra reúnen a 18 restaurantes de la ciudad que ofrecen menús especiales con precios que parten de los 25 euros por persona y alcanzan los 55 euros, en una nueva edición del calendario Benidorm Gastronómico 2026.

La iniciativa, organizada por la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm (ABRECA), se celebra del 16 al 25 de octubre y busca poner en valor la tradición arrocera y los productos del territorio.

A través de diferentes propuestas culinarias, los establecimientos participantes combinan recetas clásicas con elaboraciones que mezclan los sabores del mar y la montaña.

18 restaurantes

La oferta de estas jornadas incluye 18 establecimientos con menús diseñados para la ocasión. Los precios varían en función del restaurante y de la propuesta gastronómica, con opciones desde 25 euros hasta 55 euros por comensal.

Entre las alternativas más económicas figuran Esturión, La Pinta Beach y Taberna Andaluza, con menús de 25 euros. Bolikki ofrece su propuesta por 27 euros, mientras que Cervecería El Mesón, Club Náutico y Mal Pas fijan el precio en 28 euros por persona.

También participan Brasería Aurrera, con un menú de 29,50 euros; Jardín Mediterráneo, La Cava Aragonesa y Posada del Mar, con propuestas de 30 euros; y Bodegón Aurrera, con un precio de 32 euros.

Por su parte, Arrocería La Marina, L’Aroma y La Arrocería de La Mejillonera ofrecen sus menús por 35 euros. Malaspina establece un precio de 38 euros, mientras que La Fava presenta la opción más cara de las jornadas, con 55 euros por persona.

Recetas tradicionales

El arroz ocupa un lugar destacado en la gastronomía de la provincia de Alicante, donde forma parte de numerosas recetas tradicionales. Su versatilidad permite combinarlo con pescados, mariscos, carnes, verduras y legumbres, con preparaciones que cambian según los ingredientes y las costumbres de cada localidad.

Entre las elaboraciones más conocidas figuran el arroz a banda, vinculado a la cocina marinera; el arroz al horno, que incorpora ingredientes como garbanzos, patata y embutidos; y el arròs amb fesols i naps, un plato de cuchara elaborado con alubias y nabos.

Las jornadas de Benidorm ponen el foco en esta diversidad culinaria y en la capacidad de los restaurantes locales para ofrecer distintas interpretaciones de un ingrediente común. Los menús incluyen diferentes propuestas de entrantes, arroces, postres y bebidas, según el establecimiento.

Cómo participar

Las XV Jornadas de los Arroces de la Tierra se celebran hasta el domingo 25 de octubre en los restaurantes participantes de Benidorm. Los precios indicados corresponden a una persona y oscilan entre los 25 y los 55 euros.

Antes de acudir, conviene consultar el menú completo de cada local, sus horarios y los días de apertura. También se recomienda reservar con antelación, ya que algunas elaboraciones requieren un mínimo de dos comensales y determinadas propuestas pueden incluir suplementos.

La información de los establecimientos y sus menús puede consultarse en los materiales oficiales de las jornadas y a través de Visit Benidorm.