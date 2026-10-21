L’Alfàs del Pi reúne este domingo a más de 50 asociaciones de una treintena de países

L’Alfàs del Pi celebra este domingo, 25 de octubre, una nueva edición de su Día Internacional, una jornada que reúne a más de 50 asociaciones y colectivos de una treintena de países.

La explanada de la Casa de Cultura se convertirá en un espacio de encuentro en el que la gastronomía, la música, la danza y las tradiciones permitirán conocer las culturas que conviven en el municipio.

La cita alcanza su decimonovena edición desde que comenzó en 2007. Organizada por la Concejalía de Residentes Internacionales y la Oficina Pangea, la iniciativa busca favorecer la convivencia y el intercambio cultural entre las distintas nacionalidades que residen en l’Alfàs del Pi.

La entrada será libre y gratuita, por lo que la jornada está abierta tanto a los vecinos como a quienes se desplacen desde otros municipios de la comarca.

Degustaciones y tradiciones

Los asistentes podrán recorrer los diferentes puestos informativos de las asociaciones participantes, conocer las costumbres de los países representados y probar algunas de sus especialidades gastronómicas. Las actuaciones musicales y de danza completarán la programación.

L’Alfàs del Pi cuenta con residentes de casi un centenar de nacionalidades. Las asociaciones internacionales tienen un papel destacado en la vida social del municipio y serán las encargadas de mostrar al público la diversidad cultural de sus comunidades.

Lescar y Covarrubias

La celebración contará también con la presencia de representantes de las dos localidades hermanadas con l’Alfàs del Pi, como son Lescar, en Francia, y Covarrubias, en Burgos.

La delegación francesa estará encabezada por su alcaldesa, Valérie Revel, y viajará acompañada de una Big Band. El hermanamiento entre Lescar y l’Alfàs se formalizó el 20 de noviembre de 1985 y cumplió cuatro décadas en 2025.

Por su parte, Covarrubias estará representada por una delegación encabezada por su alcalde, Raúl Gredilla. Ambas localidades mantienen su hermanamiento desde 2016, una relación vinculada a los lazos históricos y culturales que comparten con Noruega.

La comunidad noruega

El embajador de Noruega en España, Lars Andersen, también asistirá al Día Internacional. El diplomático regresará a l’Alfàs del Pi después de su visita oficial al municipio el pasado mes de marzo.

La presencia noruega tiene especial relevancia por la dimensión de esta comunidad en la localidad. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, más de 2.500 ciudadanos noruegos están empadronados en el municipio, aunque la población real supera las 8.000 personas.

La participación del embajador y de las delegaciones de Lescar y Covarrubias permitirá reforzar los vínculos institucionales y culturales que mantienen estas localidades con l’Alfàs del Pi.

El XIX Día Internacional se celebrará este domingo en la explanada de la Casa de Cultura con acceso gratuito y una programación abierta a residentes y visitantes.