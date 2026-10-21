Gran feria medieval ideal para visitar desde el 30 de octubre: más de 800 expositores, mercadillos y degustaciones

Cocentaina se prepara para celebrar una de las ferias más antiguas y populares de la Comunitat Valenciana. La Fira de Tots Sants regresa del 30 de octubre al 1 de noviembre con más de 800 expositores, mercadillos y propuestas gastronómicas, además de espectáculos y actividades para disfrutar de una escapada por el interior de Alicante.

El municipio celebra la 680ª edición de un certamen que tiene su origen en 1346, cuando el rey Pere IV concedió a Cocentaina el privilegio de organizar una feria anual. Desde entonces, la cita ha evolucionado hasta convertirse en un gran encuentro comercial y cultural que cada año transforma las calles de la localidad.

Durante tres días, los visitantes pueden recorrer los diferentes espacios de la feria, descubrir productos de distintos sectores y aprovechar la visita para conocer el patrimonio de Cocentaina. La programación también incluye conciertos, visitas guiadas, degustaciones y propuestas para disfrutar en familia.

Más de 800 expositores

La actividad comercial es uno de los principales atractivos de la Feria de Todos los Santos. Los más de 800 expositores abren sus puertas el jueves 29 de octubre a las 18.00 horas, como anticipo de la inauguración oficial del día siguiente.

La oferta se completa con mercadillos y diferentes espacios dedicados al comercio, la gastronomía y otras actividades. Además, los establecimientos de Cocentaina participan durante octubre en el tradicional concurso de escaparates, que permite descubrir la decoración especial de los negocios locales.

La inauguración oficial tiene lugar el viernes 30 de octubre a las 11.00 horas en la plaza del Pla. El acto incluye la lectura del Privilegio Real, a cargo del Grup de Danses de Cocentaina, y la interpretación del himno de la feria.

Degustaciones y desayuno

La gastronomía también ocupa un lugar destacado en la programación. El sábado 31 de octubre, la Cooperativa Agrícola de Cocentaina organiza visitas guiadas a su almazara, con salidas a las 9.30, las 11.00 y las 12.30 horas. La actividad permite conocer las instalaciones y termina con una degustación de aceites.

El domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, llega otra de las propuestas tradicionales, como es el desayuno popular en el Pla de la Font, a partir de las 9.00 horas. Los asistentes pueden probar pan, embutidos, bebidas típicas y otros productos locales, acompañados por bailes tradicionales del Grup de Danses de Cocentaina.

Los tiques cuestan 5 euros y se pueden adquirir por internet, a través de la web oficial de la feria, o presencialmente en el Pla de la Font desde las 8.00 horas.

Otra edición de La Fira. Fira

Música, circo y actividades

La feria también reserva espacio para la cultura y los espectáculos. El sábado 31 de octubre, el Centre Cultural El Teular acoge a las 18.00 horas el concierto Contestania Ibérica, a cargo del Ateneu Musical Contestà y la Unió Musical de Muro.

El domingo, a las 20.30 horas, la plaza del Pla se convierte en escenario de Un viaje al corazón del circo, una propuesta de la compañía La FAM Teatre que combina música en directo, malabares, acrobacias aéreas y números inspirados en el circo clásico.

Los más pequeños también tienen su propia cita. El jueves 29 de octubre, las atracciones mecánicas ofrecen precios populares de dos euros. La jornada incluye franjas horarias sin ruido ni luces, de 12.00 a 13.00 y de 18.00 a 19.00 horas, para facilitar la participación de niños con dificultades de procesamiento sensorial.

La programación continúa en noviembre con el Certamen Coral Fira de Tots Sants, que celebra su 46ª edición los días 6 y 7, y una carrera de montaña por el entorno de la Serra de Mariola el día 8.