El Museo de Villena, cerrado y sin fecha prevista de reapertura tras el robo del Tesoro

Villena sigue conmocionada por el robo de gran parte de su Tesoro, uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de la Edad de Bronce en Europa. El asalto se produjo durante la madrugada del jueves y el Museo de Villena (MUVI) permanece cerrado este viernes, sin una fecha prevista para volver a abrir sus puertas

La Guardia Civil trata de localizar a los responsables del asalto, cometido por al menos tres personas encapuchadas que accedieron al interior del museo y se llevaron varias de las piezas que integran uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de la Edad de Bronce en Europa.

La principal preocupación de los investigadores se centra ahora en recuperar las piezas sustraídas. El conjunto tiene un incalculable valor patrimonial y está tasado en unos 5 millones de euros, según han informado fuentes cercanas a la investigación a la 'Agencia EFE'.

Tres encapuchados

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Las pesquisas apuntan a que fueron tres encapuchados quienes entraron en las instalaciones, según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del complejo.

La primera alarma se activó a las 5:16 horas en el polideportivo de Villena, situado a unos dos kilómetros del museo. Los investigadores todavía no han confirmado si este aviso guarda alguna relación con el robo.

A las 5:23 horas, la Guardia Civil recibió el aviso de que había saltado la alarma del museo, según el subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Manuel Pineda.

Según publica la Agencia EFE, que los agentes llegaron alrededor de las 5:30 horas y encontraron una de las cristaleras de la fachada de la calle Madrid rota. Una vez dentro, comprobaron que los ladrones habían sustraído una corona original y gran parte del Tesoro.

Durante las batidas realizadas posteriormente por los alrededores, un vecino alertó a los agentes de que dos vehículos le habían adelantado a gran velocidad por la A-31, la autovía que conecta Madrid con Alicante y una de las principales vías de acceso a Villena.

El museo permaneció acordonado durante gran parte de la mañana.

El Tesoro de Villena

El Tesoro de Villena fue descubierto en 1963 por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores. El conjunto está formado por 66 piezas de diferentes materiales y destaca especialmente por la cantidad de oro que contiene, con casi 10 kilogramos de este metal precioso.

Entre las piezas se encuentran 11 cuencos de oro, 28 brazaletes de oro y dos recipientes o botellas también de oro. El conjunto incluye además tres recipientes de plata, objetos de hierro y oro y ámbar y oro, así como un brazalete de hierro.

Tras el robo, en el museo permanecen tres vasijas de plata, un brazalete y gran parte de los adornos del bastón. También queda una de las cuatro coronas, que, según explicó el alcalde, “se les ha caído” a los ladrones, además de la arracada.

El alcalde de Villena reconoció este jueves ante los medios, visiblemente afectado, que el robo había conmocionado a la localidad, mientras la investigación continúa para tratar de esclarecer lo ocurrido y recuperar las piezas sustraídas.