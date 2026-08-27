El mercado de artesanía nocturno ideal para visitar en Alicante: hasta el 6 de septiembre y más de 50 puestos

El tradicional mercado de artesanía de verano de la Playa de San Juan continúa abierto en Alicante hasta el próximo 6 de septiembre, con medio centenar de puestos en los que encontrar ropa, bisutería, joyería, bolsos y diferentes productos artesanales. Una propuesta perfecta para recorrer cuando cae el sol y las temperaturas dan un respiro.

El verano todavía tiene unas semanas por delante y las altas temperaturas que se están registrando invitan a aprovechar al máximo las horas de playa y los planes al aire libre, pero especialmente cuando llega la noche. Es entonces cuando los mercadillos de verano se convierten en una alternativa para pasear, comprar y disfrutar del ambiente junto al mar.

Así, después de pasar el día en la playa, todavía queda tiempo para acercarse a alguno de estos mercados y terminar la jornada buscando algún producto especial. En Alicante, uno de los clásicos del verano se encuentra precisamente en la Playa de San Juan y amplía su horario durante los fines de semana.

50 puestos junto a la playa

El Ayuntamiento de Alicante mantiene este mercado artesanal, -abierto desde 1986-, instalado desde el inicio de la avenida de Nápoles y a lo largo de la avenida de Niza hasta su confluencia con la avenida de Benidorm. En esta edición, el espacio cuenta con 50 puestos autorizados por la Concejalía de Ocupación de la Vía Pública.

El mercado permanece abierto de lunes a jueves entre las 18:00 y la 1:00 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivos, el horario se amplía hasta las 2:00 horas, por lo que se convierte en una opción especialmente atractiva para los planes nocturnos.

Entre los productos que pueden encontrarse hay bisutería, ropa, artículos de madera, cerámica y cuero, además de diferentes piezas de artesanía. Son, en definitiva, los clásicos productos que caracterizan a este tipo de mercadillos y que permiten encontrar desde un complemento hasta algún recuerdo del verano.

Un paseo de verano

El Consistorio señala que este mercado cuenta cada verano con una buena respuesta tanto entre los alicantinos como entre los turistas que visitan la ciudad. Su ubicación, junto a una de las playas más conocidas de Alicante, permite combinar el paseo y las compras con el ambiente propio de las noches estivales.

Además, este tipo de mercados ofrecen una alternativa al comercio convencional. Pasear entre los puestos permite descubrir productos originales, apoyar a los artesanos y encontrar piezas diferentes que no siempre están disponibles en las tiendas habituales.

El Mercado de artesanía de verano de la Playa de San Juan permanecerá abierto de forma ininterrumpida hasta el 6 de septiembre. Todavía quedan varias noches de verano para disfrutar de la playa, esperar a que baje el calor y terminar el día dando una vuelta entre sus más de 50 puestos.