Los expertos coinciden: "El arroz con chipirones se hace con un manojo de ajos tiernos y 2 litros de caldo de pescado"

El arroz con chipirones es una de esas recetas tradicionales que, según los especialistas en la gastronomía alicantina, alcanza su mejor resultado con ingredientes muy concretos.

Turismo de Alicante, bajo la marca 'Ciudad del Arroz', explica que la elaboración incorpora un manojo de ajos tiernos y dos litros de caldo o fumé de pescado, dos elementos fundamentales para conseguir todo el sabor del plato.

La gastronomía alicantina tiene en el arroz uno de sus grandes emblemas. Desde las elaboraciones más tradicionales hasta las propuestas más innovadoras, este ingrediente protagoniza una amplia variedad de recetas que forman parte de la identidad culinaria de la provincia y atraen cada año a miles de visitantes.

Precisamente, Alicante presume de ser 'Ciudad del Arroz', una distinción que pone en valor su tradición arrocera. Por ello, Turismo de Alicante recopila algunas de las recetas más representativas de este producto, entre ellas el arroz con chipirones, una preparación que combina el sabor del mar con ingredientes sencillos y una técnica cuidada.

Para elaborar esta receta para cuatro personas, Turismo de Alicante indica que son necesarios 320 gramos de arroz, 75 mililitros de aceite de oliva virgen extra, 500 gramos de chipirones frescos, dos dientes de ajo, 30 gramos de salmorreta, un manojo de ajos tiernos y dos litros de caldo o fumé de pescado previamente elaborado.

Desde Turismo de Alicante destacan que la salmorreta, elaborada con ajo, tomate frito y ñora, aporta una parte importante del carácter de este arroz.

Además, el uso de un buen caldo de pescado resulta esencial para potenciar el sabor final del plato.

Paso a paso

La elaboración comienza colocando la paellera al fuego con el aceite de oliva virgen extra. Cuando alcanza la temperatura adecuada, se saltean los chipirones y, posteriormente, se añaden los ajos tiernos pelados y cortados al gusto para sofreír ambos ingredientes.

Una vez dorados, se retiran y se reservan. A continuación, se fríen los dientes de ajo finamente picados hasta que adquieren un tono dorado.

En ese momento se incorpora el arroz, que se rehoga durante un par de minutos antes de añadir la salmorreta. "Mezclándola con el arroz un minuto aproximadamente", precisan desde Turismo de Alicante.

Después se vuelven a incorporar los chipirones y los ajos tiernos reservados, se mezcla todo el conjunto y se añade poco a poco el caldo de pescado, que, según remarcan, "debe estar hirviendo". También recomiendan ajustar el punto de sal antes de comenzar la cocción.

El mejor resultado

La cocción también tiene sus tiempos. Turismo de Alicante explica que el arroz debe cocinarse durante 10 minutos a fuego fuerte, removiéndolo de vez en cuando. Posteriormente, se reduce la intensidad del fuego y se deja cocinar otros ocho minutos.

Finalmente, el arroz debe reposar unos minutos antes de servirse. Para Turismo de Alicante, respetar estos tiempos y utilizar un buen fumé de pescado, junto con los ajos tiernos y la salmorreta, son algunas de las claves para conseguir un arroz con chipirones lleno de sabor y fiel a la tradición alicantina.