El mercadillo de antigüedades ideal para visitar cada domingo: 350 puestos de ropa, bisutería y alimentación

Quienes buscan un plan diferente para el domingo tienen en el rastro de El Verger una de las citas imprescindibles de la provincia de Alicante. Este mercadillo reúne alrededor de 350 puestos en los que es posible encontrar desde antigüedades y objetos de segunda mano hasta ropa, bisutería, artículos para el hogar, plantas y productos de alimentación.

Cada fin de semana, vecinos y visitantes recorren este mercado al aire libre en busca de piezas únicas, gangas o simplemente para disfrutar del ambiente. Su amplia oferta y el constante movimiento de público lo han convertido en uno de los rastros más conocidos de la comarca.

Además de las compras, la visita puede completarse con un desayuno o almuerzo en las terrazas de los bares situados junto al rastro y en el polígono, convirtiendo la mañana del domingo en una experiencia para toda la familia.

Según explica Mercadillo Semanal, el rastro de El Verger cuenta con más de 350 puestos que ofrecen "gran variedad de productos, desde antigüedades y objetos de segunda mano hasta artículos nuevos; como ropa, bisutería, objetos para el hogar, plantas, incluso productos frescos de alimentación".

El mercado abre todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas, en Carrer Vila Joiosa, y está considerado como uno de los mayores rastros de la comarca. Su oferta combina artículos de colección con productos cotidianos, lo que atrae tanto a aficionados a las antigüedades como a quienes buscan compras más convencionales.

A ello se suman diferentes actividades organizadas de forma periódica. Tal y como señala Mercadillo Semanal, los visitantes también pueden disfrutar de "música en directo, espectáculos y actividades para niños", lo que convierte la visita en un plan de ocio más allá de las compras.

Qué ver en El Verger

La visita al rastro puede aprovecharse para descubrir algunos de los principales atractivos de El Verger. Según destaca Turismo de la Comunidad Valenciana, el municipio "hace honor a su nombre extendiendo por todo su paisaje un manto verde surcado de caminos y sendas entre masías y campos de naranjas".

Uno de los recorridos más recomendables consiste en conocer los riuraus, construcciones tradicionales utilizadas para el secado de la uva pasa y que forman parte del patrimonio histórico de la comarca. Se trata de una ruta que permite descubrir la historia agrícola del municipio mientras se disfruta del entorno.

Ya en el casco urbano destacan monumentos como la Torre del Blanch de Morell, de origen medieval, la Torre del Palacio de los Medinaceli, uno de los grandes símbolos de El Verger, o la Casa del Trapig, un antiguo molino azucarero del siglo XVI que todavía conserva sus impresionantes muelas de piedra.

Naturaleza y patrimonio

El recorrido puede continuar por la iglesia de estilo neoclásico, el patio de la casa de la Senyoreta de la Bassa o la antigua fábrica de jabón, actualmente convertida en un centro cultural.

Para quienes prefieren el turismo activo, Turismo de la Comunidad Valenciana recomienda recorrer la Vía Verde, una antigua línea ferroviaria que conecta El Verger con Oliva y Pego, ideal para caminar o practicar cicloturismo.

Con una población que ronda los 5.500 habitantes, El Verger también es el sitio ideal para disfrutar del mar, ya que se encuentra situado muy cerca de las playas de Dénia y Les Deveses.