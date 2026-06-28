Esta es la cala más bonita de Alicante para National Geographic: "Es un paraíso submarino"

La provincia de Alicante cuenta con decenas de playas y calas reconocidas por la calidad de sus aguas, pero para National Geographic hay una que sobresale por encima del resto.

La publicación especializada señala a la Cala Granadella, en Xàbia, como la más destacada de la provincia y la define como un enclave privilegiado del litoral mediterráneo.

Ubicada en el extremo sur del término municipal de Xàbia, la Granadella conserva el carácter de las calas más naturales de la Marina Alta. Rodeada por acantilados que la protegen del viento, este pequeño arenal de apenas 160 metros sustituye la arena por grava, cantos rodados y roca, una combinación que contribuye a la extraordinaria transparencia de sus aguas.

Precisamente ese es uno de los aspectos que destaca National Geographic, que considera este rincón "uno de los últimos espacios casi vírgenes del litoral" alicantino.

La revista asegura que sus aguas cristalinas y el entorno que la rodea convierten la cala en "todo un paraíso submarino" gracias a la proximidad de la Reserva Marina del Cap de Sant Antoni.

La riqueza de sus fondos marinos ha convertido la Granadella en uno de los principales destinos de la provincia para la práctica del submarinismo y el esnórquel.

Junto a estas actividades, durante la temporada estival también es habitual la presencia de aficionados al kayak, la piragua o el paddle surf, que encuentran en esta bahía un lugar especialmente resguardado.

El entorno natural es otro de sus principales atractivos. El acceso se realiza por la carretera de la Granadella, que también conduce al mirador del mismo nombre.

Desde su aparcamiento parte una ruta de senderismo que enlaza con el Castell de la Granadella, uno de los recorridos más conocidos de la costa de Xàbia por las vistas que ofrece sobre el Mediterráneo.

La playa dispone además de servicio de vigilancia y salvamento durante los meses de verano, así como de distintos servicios para los bañistas. Sin embargo, la elevada afluencia de visitantes ha obligado en los últimos años a regular el acceso.

Durante los meses de julio y agosto el Ayuntamiento restringe la entrada de vehículos cuando se alcanza el aforo máximo con el objetivo de proteger el entorno natural y evitar la masificación. Por ello, quienes deseen disfrutar de este enclave en plena temporada alta deben madrugar o recurrir al transporte habilitado durante los días de mayor ocupación.

Su combinación de paisaje, biodiversidad y aguas transparentes mantiene a la Cala Granadella como uno de los enclaves costeros más valorados de la Comunitat Valenciana y como la playa alicantina que National Geographic sitúa entre las joyas del Mediterráneo.