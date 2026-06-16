El colegio con la mejor nota de la PAU 2026 en la Comunidad Valenciana: concertado y con un 100% de aprobados

Las notas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 se conocieron el pasado viernes en la Comunitat Valenciana y dejaron un nombre propio en lo más alto de la clasificación.

El Colegio La Purísima-Carmelitas de Torrevieja ha logrado situarse como el centro con la mejor nota de la comunidad gracias al resultado obtenido por uno de sus alumnos, además de presumir de un 100% de aprobados en Selectividad.

Se trata del único colegio concertado de Torrevieja, un centro que acompaña a sus estudiantes desde los 3 hasta los 18 años y que este curso ha vuelto a destacar por los resultados académicos de su alumnado en el acceso a la universidad.

El gran protagonista ha sido Ricardo Isaías Regalado Ferrández, natural de Alicante y residente en Torrevieja, que ha conseguido una nota de acceso de 13,92 sobre 14, la más alta de toda la Comunitat Valenciana. Además, obtuvo un 9,8 en la fase obligatoria de la PAU.

El Colegio La Purísima fue creado en 1901 con el objetivo de responder a las necesidades educativas de la infancia y la juventud. En sus inicios ofrecía enseñanza de párvulos, Primaria y Bachillerato Elemental desde sus instalaciones situadas en el centro de Torrevieja.

En 1997, ante la demanda de las familias para que sus hijos pudieran completar toda su formación académica en el mismo centro, el colegio trasladó sus instalaciones a su actual ubicación en la calle Alborán, donde disponían de más espacio destinado a aulas, patios y zonas deportivas.

Actualmente, el centro educativo de las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas ofrece enseñanzas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Además, cuenta con servicios complementarios como comedor escolar, escuela de verano y coral infantil.

El colegio también apuesta por el modelo VESS, orientado a fortalecer la comprensión, la capacidad de análisis y el pensamiento crítico y creativo.

A ello se suma la presencia de hablantes nativos en el aula para mejorar la competencia lingüística en inglés y acercar al alumnado a la cultura anglosajona.

La mejor nota

El éxito académico de este curso tiene nombre y apellidos. Ricardo Isaías Regalado Ferrández obtuvo un 13,92 sobre 14, la mejor calificación de toda la Comunitat Valenciana.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hablamos con él pocos minutos después de conocer los resultados. El joven reconocía entonces que todavía estaba asimilando lo ocurrido. "Estoy muy nervioso", admitía tras consultar sus notas.

Ricardo confesó que esperaba una nota alta gracias a su buen expediente académico, aunque nunca imaginó acercarse tanto a la puntuación perfecta. "No me imaginaba para nada un rozar el 14", aseguraba. "Estamos que no nos lo creemos", añadía sobre la reacción de su familia tras conocer el resultado.

El estudiante tiene claro cuál será su próximo paso. Quiere cursar Medicina en la Universidad Miguel Hernández, en el campus de Sant Joan d'Alacant.

La elección está marcada por una historia personal muy especial. Su padre era médico y falleció cuando él tenía apenas dos años. Por eso, explica que seguir esa misma profesión es también "una forma de rendir homenaje" a su memoria.