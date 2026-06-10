Entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe mantener de forma habitual al perro en el patio de casa

La Ley de Bienestar Animal prohíbe desde 2023 que los perros permanezcan de forma habitual en patios, terrazas, balcones o espacios similares sin las condiciones adecuadas. La normativa considera una infracción grave mantener a estos animales de manera permanente en este tipo de lugares, una práctica que todavía sigue siendo frecuente en algunos hogares.

La Comunitat Valenciana cuenta con 1.533.551 animales de compañía, lo que la convierte en la cuarta comunidad autónoma con más mascotas de España, solo por detrás de Andalucía, Cataluña y Madrid. Del total, 727.453 son perros y 632.992 son gatos, mientras que otros 173.106 pertenecen a diferentes especies.

Los perros representan el 47,4 % de los animales de compañía registrados en la autonomía valenciana, frente al 41,2 % que suponen los gatos. A nivel nacional, se estima que existen 15.171.569 animales de compañía, una cifra que ha crecido un 14 % entre 2021 y 2025, según los datos avanzados por el Ministerio de Derechos Sociales.

Tener un perro o un gato implica una serie de responsabilidades que van mucho más allá de proporcionarles comida y agua. Aunque algunas personas consideran que un animal puede pasar el día solo en un patio, jardín o parcela por disponer de espacio suficiente, la legislación deja claro que esta situación puede vulnerar su bienestar.

La idea de que un perro puede vivir permanentemente en el exterior de la vivienda no encaja con las obligaciones que establece la normativa actual. Los animales necesitan atención, supervisión y unas condiciones adecuadas que garanticen su bienestar físico y emocional.

La situación resulta todavía más evidente en el caso de terrazas y balcones. Estos espacios no están pensados para que un animal permanezca en ellos de forma continuada y pueden suponer riesgos para su salud y seguridad.

Lo que dice la Ley

La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, recoge expresamente esta prohibición dentro de las infracciones graves. En concreto, el artículo 74 considera sancionable "mantener de forma permanente perros o gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos".

De este modo, la normativa no prohíbe que un perro salga al patio o permanezca en él durante determinados momentos del día. Lo que sanciona es que viva de manera permanente o habitual en estos espacios, apartado de la convivencia y de los cuidados que requiere. Sobre todo, si está sin supervisión más de 24 horas.

La ley también incluye entre las infracciones graves otras conductas como el abandono de animales, el uso de métodos agresivos o violentos para educarlos, la administración de sustancias que puedan perjudicarles o la realización de mutilaciones no autorizadas.

El objetivo de estas medidas es reforzar la protección de los animales de compañía y garantizar que reciban unas condiciones de vida adecuadas, acordes con sus necesidades y con las obligaciones que asumen sus propietarios.