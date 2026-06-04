El refugio de Pablo Motos al lado del mar: tiene 30.000 habitantes, 20 km de playas y es la cuna de la gamba roja

Pablo Motos y un paisaje de la Ruta de los Miradores Jávea.

En uno de los enclaves más exclusivos del litoral alicantino, entre acantilados, calas de aguas cristalinas y urbanizaciones de alto nivel, Pablo Motos ha encontrado su particular refugio frente al mar.

Se trata de una zona que combina tranquilidad, lujo y naturaleza salvaje, en la que el presentador de El Hormiguero lleva años desconectando de la rutina madrileña cada vez que su agenda se lo permite.

La casa de verano de Pablo Motos se encuentra en una de las áreas más codiciadas de la Costa Blanca, muy cerca del Cabo de la Nao, en Jávea. Concretamente, en la urbanización Balcón al Mar, un enclave elevado con vistas directas al Mediterráneo que el propio presentador ha llegado a definir como "la casa de mis sueños".

Cada vez son más los rostros conocidos que eligen este tramo del litoral alicantino para descansar o establecer su segunda residencia. En este mapa de destinos discretos y soleados, el comunicador valenciano se ha convertido en uno de los vecinos más conocidos.

Según publicó hace tiempo Idealista, Motos, de 60 años, reside habitualmente en Madrid, en el prestigioso barrio de Salamanca. Allí cuenta con una vivienda de alrededor de 300 metros cuadrados, de estilo moderno, minimalista y con detalles artísticos que reflejan su gusto personal.

Sin embargo, el Mediterráneo ejerce de imán constante. Siempre que su trabajo se lo permite, el presentador pone rumbo a Jávea, donde encuentra el equilibrio entre descanso, mar y privacidad. Un contraste que parece clave en su estilo de vida.

Además, no siempre viaja solo, sino que lo hace en compañía de amigos y colaboradores del programa, como Pilar Rubio y Sergio Ramos.

Balcón al Mar

La urbanización Balcón al Mar, levantada en los años 80 por el Grupo VAPF, es uno de los enclaves residenciales más exclusivos de Jávea. Su diseño original convive hoy con villas modernas de arquitectura contemporánea, en un entorno donde las vistas al mar son el principal argumento.

Desde agencias especializadas como Inmovillas Jávea explicaron en otro artículo a EL ESPAÑOL de Alicante que la zona ofrece servicios básicos como restaurantes o supermercados, además de una cercanía privilegiada a calas como Ambolo, conocida por su entorno natural prácticamente virgen.

Las propiedades suelen partir de parcelas de unos 800 metros cuadrados, con viviendas que van desde los 100 metros hasta auténticas mansiones suspendidas sobre los acantilados.

Un mercado reducido y muy selectivo, donde los precios arrancan en torno al millón de euros y las oportunidades "se cuentan con los dedos de una mano", según apuntan desde el sector inmobiliario.

Según datos de Idealista, el precio medio de la vivienda en Jávea es de 4.072 €/m2 en mayo de 2026, un 7,7 % más que hace un año. Entre las zonas más caras, destaca el Puerto (4.996 €/m2) y la zona del Balcón al Mar (4.438 €/m2). Un precio muy alto para ser vecino de Pablo Motos.

El "sueño" de Motos

Para convertir su vivienda en un auténtico refugio personal, Pablo Motos confió en la empresa 'Villas de Lujo', con sede en Dénia y especializada en proyectos de alta gama en la Costa Blanca.

El propio presentador explicó en un vídeo: "La gran duda es en quién confías una decisión tan importante como hacer tu casa". Finalmente, apostó por el equipo dirigido por Antonio González Barber, con quien terminó forjando una relación de cercanía.

Las obras implicaron la demolición completa de la vivienda original para levantarla de nuevo desde cero. El proyecto se completó en apenas seis meses, cumpliendo plazos y presupuesto, algo que el comunicador destacó con satisfacción: "Me entregaron la casa en la fecha, el precio y con la calidad prometida".

Un imán para famosos

El atractivo de esta zona no ha pasado desapercibido para otras celebridades, que cada vez más se interesan por este tramo del litoral alicantino, atraídos por la privacidad y la discreción.

Entre los habituales se encuentran nombres como Blanca Suárez o Javier Cámara, este último con vivienda en la zona. También Matías Prats forma parte de ese grupo reducido de propietarios. E incluso figuras internacionales como Matt Damon han disfrutado de estancias en la región.

El magnetismo de la zona no se detiene ahí. En las últimas semanas, el actor Maxi Iglesias ha sido visto disfrutando de unos días de descanso entre Altea y Benidorm junto a amigos, compartiendo además su estancia en redes sociales.

Los encantos de Jávea

Más allá de las viviendas de lujo y los rostros conocidos, Jávea se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos de la Comunitat Valenciana. Protegida por el macizo del Montgó, la localidad combina mar, montaña y una luz que, según destacan desde Turisme de la Comunitat Valenciana, es uno de sus grandes sellos de identidad.

Sus calas son uno de sus mayores tesoros. Desde la playa urbana del Arenal, con todos los servicios, hasta enclaves más salvajes como la Granadella, el Portitxol, -con su icónica puerta azul-, la Cala Ambolo, Jávea ofrece un catálogo natural difícil de igualar.

Cala Barraca Jávea GVA

A ello se suman rincones como la Cala Sardinera, la del Tangó o la del Francés, ideales para el buceo y el snorkel gracias a sus aguas transparentes y fondos rocosos.

Pero el encanto no se queda en la costa. Pasear por el casco histórico de Jávea es descubrir un municipio con identidad propia, calles con historia y miradores que regalan panorámicas abiertas al Mediterráneo. Rutas como la de los miradores o la subida a la Cova Tallada completan una experiencia que mezcla naturaleza y patrimonio.

Y, como buen destino mediterráneo, la gastronomía remata la experiencia. Arroces marineros, pulpo seco, guisos de pescado y la emblemática gamba roja forman parte de una cocina que se disfruta mirando al mar.

Esto es algo que sabe bien Pablo Motos, quien frecuenta restaurantes de la zona, como por ejemplo 'El Mirador', donde hace poco se comió un delicioso arroz al horno.

Otro dato curioso de Jávea es que cuenta con alrededor de 30.600 habitantes, que en verano puede alcanzar picos de más de 120.000 personas en sus 68,4 km2 y sus más de 20 km de costa.