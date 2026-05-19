El refugio de Matías Prats junto al mar: el pueblo del pulpo con un Conjunto Histórico y 25 km de playas

El periodista de televisión Matías Prats elige cada verano la costa alicantina para desconectar, concretamente el municipio de Jávea, donde disfruta de un entorno exclusivo frente al Mediterráneo que se ha convertido en uno de sus refugios habituales de descanso.

El veterano presentador de informativos, una de las figuras más reconocidas de la televisión en España, pasa sus estancias en una vivienda situada en la urbanización El Rodat, en la parte alta del municipio y muy próxima a enclaves tan conocidos como Cala Blanca o el Portitxol.

A sus 75 años, y con una trayectoria que supera ampliamente las cuatro décadas en televisión, Prats encuentra en este rincón de la Marina Alta el equilibrio perfecto entre tranquilidad, mar y privacidad.

Matías Prats ha convertido este destino en una especie de paraíso personal, un lugar al que regresa cada año para alejarse del ritmo frenético de los informativos y disfrutar de la gastronomía local y del ambiente mediterráneo.

Su presencia no pasa desapercibida en una localidad que, en los últimos años, se ha consolidado como uno de los enclaves más atractivos para rostros conocidos del panorama nacional e internacional.

No es el único. Xàbia se ha posicionado como un auténtico imán para celebridades, influencers y profesionales de distintos ámbitos que buscan discreción sin renunciar a un entorno privilegiado.

Nombres como Blanca Suárez, Ester Expósito o incluso figuras internacionales como Matt Damon han mostrado su predilección por esta zona de la Costa Blanca, donde la privacidad y el paisaje se combinan con un estilo de vida relajado.

En este contexto, la urbanización El Rodat destaca como uno de los puntos más exclusivos del municipio. Ubicada en una zona elevada de El Tosalet, ofrece vistas abiertas al Montgó y a la bahía, rodeada de vegetación y con un ambiente de calma muy valorado por sus residentes.

Tal y como comentaba EL ESPAÑOL en otro artículo, el Rodat cuenta con villas privadas y servicios de alto nivel, además de instalaciones como piscinas comunitarias, pistas deportivas y acceso a espacios vinculados al hotel Ritual de Terra y su oferta gastronómica y de bienestar.

Un entorno que combina lujo discreto, naturaleza y servicios de calidad, y que explica por qué Matías Prats, al igual que otras personalidades conocidas, sigue apostando por este rincón de Alicante como su destino ideal para el verano.

Vista aérea de la Urbanización de El Rodat La Naya

Más sobre Jávea

El municipio de Xàbia es uno de esos destinos que conquistan sin esfuerzo. Su combinación de mar, montaña y luz mediterránea lo convierte en un lugar al que muchos visitantes regresan una y otra vez, atraídos por un paisaje que parece diseñado para quedarse en la memoria.

Protegido por la silueta del Montgó, el entorno ofrece una identidad muy marcada, con tonos y contrastes que cambian a lo largo del día y que le han dado fama de ser uno de los rincones más fotogénicos de la Costa Blanca.

Uno de sus grandes atractivos es su litoral, donde conviven playas urbanas con calas de aguas cristalinas y carácter más salvaje. La zona del Arenal aporta comodidad y servicios, mientras que enclaves como el Portitxol o la Granadella representan esa versión más natural y casi intacta del Mediterráneo.

A todo ello se suma un conjunto de miradores, rutas y espacios naturales que permiten descubrir la costa desde otra perspectiva, con panorámicas que refuerzan la sensación de estar en un lugar privilegiado.

Pero Xàbia no es solo mar. Su casco histórico conserva el encanto de los pueblos mediterráneos más auténticos, con calles estrechas, arquitectura tradicional y rincones que invitan a pasear sin prisa.

La experiencia se completa con una gastronomía muy ligada al producto local, donde los arroces, el pescado fresco, el pulpo seco y la gamba roja son protagonistas. Un destino que combina naturaleza, cultura y sabor con una facilidad casi provocadora para enganchar a quien lo visita.