Undersea Festival regresa a Benidorm con una edición más ambiciosa y el reto de superar los 8.000 asistentes

El Undersea Festival pisa el acelerador en su segunda edición. Tras congregar a 5.000 asistentes en su debut, el evento crece en ambición y formato con el objetivo de superar los 8.000 participantes y afianzarse como una propuesta diferencial dentro del calendario musical estival.

El concejal de Eventos, Jesús Carrobles, y el CEO del festival, José Sánchez Calvo, han presentado los detalles de esta nueva entrega, que vuelve a celebrarse en Terra Mítica como epicentro de la experiencia

Carrobles ha explicado que Undersea Festival es "mucho más que un evento musical".

Y añade: "Es una propuesta que aúna música, agua y entretenimiento en un formato único, con infraestructuras de gran formato y una producción que apuesta por la espectacularidad y que es una gran aportación a la marca Benidorm por la gente que mueve y lo que suma a la programación de verano".

Por su parte, el CEO de Undersea ha indicado que el proyecto "convierte Terra Mítica en un universo inmersivo donde música, escenografía y espectáculo se fusionan para ofrecer una experiencia completamente sensorial", diseñada para “huir del festival masivo en el que vemos a un artista a 200 metros y esperamos 40 minutos entre actuación y actuación".

En su lugar, ha explicado, “se diseña un festival para que el público lo pase bien y disfrute de diferentes ambientes El concepto sitúa al público en el centro, apostando por una vivencia inmersiva donde cada detalle cuenta”.

Undersea Festival 2026

La edición de 2026 contará con 14 horas de música ininterrumpida -además de un ‘after’ especial dentro de la pirámide de Keops para unas 1.500 personas- en ocho escenarios tematizados que ha desgranado Nico Mijanovic, otro de los organizadores.

Los escenarios son el Main Stage, con los mejores dj’s de la escena nacional y local de reggaeton y hits; Ocean White, un viaje al pasado para recordar lo mejor de la década de los 2010’s; Alonis Barrakus, homenaje a las fiestas de la ‘terreta’ y las tradiciones de moros y cristianos; Warhol, una ‘pool party’ de tech house.

También está el Pitote Club, un repertorio musical digno de melómanos, donde se fusionan techno con clásicos; Remembers of Alonis, escenario pensado para quienes quieren volver a los 90’s/2000 con dj's que marcaron una generación como Miguel Serna e Ismael Lora; “y otros dos de los que más adelante se informará a través de nuestras redes sociales” ha señalado.

Además, y como ha desgranado Sánchez Calvo, se ha dispuesto la zona ‘Los Reinos de Pandora’, donde “el agua vuelve a ser la gran protagonista” con “una piscina gigante integrada en el corazón del recinto, que permitirá a miles de asistentes disfrutar de la música dentro del agua, convirtiéndose en uno de los elementos más diferenciales y memorables de Undersea Festival”.

El evento dará comienzo a las doce del mediodía y se prolongará hasta las dos de la madrugada. Después, habrá otro ‘after’ para todos los que quieran continuar en la discoteca Ku.

Las entradas y toda la información del evento están disponibles en https://underseafestival.com/entradas/ y el resto de canales oficiales de Undersea Festival. Las localidades están a la venta a partir de 28 euros y ya se han vendido más de 2.500.