Guía para no perderse la Semana Santa en À Punt: horarios y procesiones de Alicante

El paso en Elche de la entrada de Jesús en Jerusalén con la palma blanca. Domene Fotografos

La Semana Santa de 2026 se prepara para inundar las pantallas de toda la Comunitat Valenciana. La televisión autonómica À Punt ha diseñado una programación especial que arranca este domingo y que pondrá el foco en la espectacularidad de las celebraciones de la provincia de Alicante, desde la artesanía ilicitana hasta el recogimiento de la Santa Cruz o la majestuosidad de Orihuela.

Si no puedes desplazarte a pie de calle, toma nota de las citas clave para seguir las retransmisiones en directo:

Domingo de Ramos: Elche abre el telón de la programación este domingo 29 de marzo con la que es, sin duda, una de las imágenes más icónicas de la Comunitat Valenciana para el mundo: la Procesión de las Palmas de Elche. Hora: 11:00 horas (tras la misa de las 10:00 h).

El detalle: Ferran Cano narrará el paso de la marea de palma blanca por las calles ilicitanas, una celebración que puede presumir del reconocimiento como Interés Turístico Internacional.

Miércoles Santo: El reto de la Santa Cruz en Alicante llega el 1 de abril, a partir de las 18:00 horas. Las cámaras de la televisión pública se trasladan al casco antiguo de Alicante. Es el momento de la Hermandad de la Santa Cruz.

Lo más esperado: La bajada de los cuatro pasos por las empinadas y estrechas calles desde la ermita, a los pies del Castillo de Santa Bárbara. Un despliegue técnico para captar la pericia de los costaleros.

Jueves Santo: Elche, Alicante y Gandia se reparten la emisión de la noche del Jueves Santo (2 de abril). A partir de las 21:25 horas, À Punt alternará la emoción de las cinco cofradías que recorren el centro de Alicante con los actos de la Colegiata de Gandia y el encuentro del Nazareno y la Dolorosa.

Viernes Santo: De la 'Rompida' al arte de Salzillo en Orihuela. El Viernes Santo es el día de los grandes contrastes sonoros y artísticos:

L'Alcora (12:00 h): Directo para vivir la Rompida de la Hora. Este año será especialmente emotiva por el homenaje póstumo a Melchor Paús, figura clave de esta tradición, Patrimonio de la Humanidad.

Orihuela (19:15 h): La Procesión General de la Pasión. Un museo viviente en la calle con más de 8.000 nazarenos y obras maestras de Francisco Salzillo. No faltará el tintineo de "La Convocatoria" abriendo paso.

Sábado y Domingo: El Caballero Cubierto y el Encuentro son los protagonistas desde el sur de la provincia de Alicante y en la de Valencia.

Sábado Santo (20:00 h): Procesión del Santo Entierro en Orihuela, con la figura del Caballero Cubierto, que este año encarna el magistrado Luis Miguel García Lozano.

Domingo de Resurrección (10:00 h): El Encuentro Glorioso desde Torrent, con la presencia de la Reina del Encuentro (Inmaculada Puchades) representando a Germana de Foix.