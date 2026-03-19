Ni Sevilla, ni Málaga: una de las Semanas Santas más antiguas se vive aquí y está declarada de Interés Internacional

La cuenta atrás ya ha comenzado. La Semana Santa de 2026 se celebrará entre el 29 de marzo, Domingo de Ramos, y el 5 de abril, Domingo de Resurrección, unas fechas en las que miles de personas vuelven a las calles para vivir una de las tradiciones más arraigadas del calendario.

En España, hay destinos que destacan especialmente por la magnitud de sus procesiones y el fervor popular. Ciudades como Sevilla, Málaga, Valladolid o Zamora concentran cada año buena parte del foco mediático por la espectacularidad de sus desfiles procesionales.

Sin embargo, no todo el mundo sabe que en la provincia de Alicante, concretamente en Orihuela, la Semana Santa también se celebra a lo grande, con una combinación única de tradición, patrimonio y emoción que sorprende incluso a quienes ya han vivido esta festividad en otros puntos del país.

La Semana Santa oriolana hunde sus raíces en el siglo XVI, cuando comenzaron a surgir las primeras cofradías en torno a la Capilla del Loreto, junto al Palacio Episcopal. Desde entonces, la ciudad ha mantenido viva una tradición que ha sabido adaptarse al paso del tiempo sin perder su esencia.

Según describen desde Orihuela Turística, esta celebración destaca por su marcado carácter diocesano y por su estrecha vinculación con la vida cotidiana de la ciudad.

Durante siglos, gremios y oficios como panaderos, labradores o comerciantes han participado activamente en la organización de pasos y hermandades, lo que ha contribuido a reforzar su arraigo social.

La Semana Santa en Orihuela se vive intensamente en la calle. Desde el Viernes de Pasión hasta el Domingo de Resurrección, las procesiones se suceden prácticamente a diario, aunque es entre el Domingo de Ramos y el Sábado Santo cuando alcanzan su mayor esplendor.

Uno de los momentos más destacados tiene lugar el Viernes Santo por la tarde, con la Procesión General de la Pasión. Miles de nazarenos recorren el casco histórico, creando una estampa única entre calles estrechas y edificios monumentales que se transforman en un auténtico escenario al aire libre.

El Sábado Santo cobra especial protagonismo con la procesión del Santo Entierro de Cristo, considerada una de las más singulares por su carácter histórico y su cuidada puesta en escena.

La Diablesa

Entre los elementos más reconocibles de esta Semana Santa destaca la Diablesa, conocida oficialmente como el Triunfo de la Cruz. Se trata de una imagen barroca única en el mundo, en la que la cruz se eleva sobre el globo terráqueo acompañada de figuras demoníacas.

Su presencia genera gran expectación cada año, especialmente por una peculiaridad: la imagen no llega a entrar en la catedral, deteniéndose siempre a sus puertas, lo que la convierte en uno de los símbolos más característicos de la Semana Santa oriolana.

Junto a ella, desfilan auténticas obras de arte, con tallas atribuidas a grandes imagineros que convierten cada procesión en un museo en movimiento.

La experiencia no se limita a los días de procesiones. Orihuela ofrece durante todo el año la posibilidad de conocer este patrimonio a través de espacios como la Iglesia-Museo de la Merced, donde se conservan muchos de los pasos.

Además, la ciudad complementa la celebración con rutas culturales, visitas a su conjunto histórico y propuestas gastronómicas ligadas a la Cuaresma.