La Ley de Bienestar Animal lo confirma: microchip obligatorio y nada de dejarlos solos más de 24 horas

Un perro acostado en el suelo de una casa. Shutterstock

La legislación española deja claro cuáles son algunas de las principales obligaciones de quienes conviven con animales. La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece que perros, gatos y hurones deben estar identificados obligatoriamente con microchip y fija límites claros al tiempo que pueden permanecer solos.

En el caso de los perros, no pueden quedarse sin supervisión durante más de 24 horas consecutivas.

Los animales de compañía han pasado a ocupar un lugar cada vez más importante en la vida cotidiana de muchas personas. Para muchos hogares, perros, gatos u otras mascotas son ya un miembro más de la familia, con un papel clave en el bienestar emocional y en la rutina diaria.

Sin embargo, esa relación también implica responsabilidades. Tener un animal no solo significa cuidarlo y disfrutar de su compañía, sino también cumplir con una serie de obligaciones legales que buscan garantizar su bienestar y evitar situaciones de abandono, maltrato o negligencia.

Lo que dice la Ley

En España, el marco legal que regula estas cuestiones es la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, aprobada en marzo de 2023.

Esta norma establece tanto obligaciones para los propietarios como una serie de prohibiciones destinadas a proteger a los animales de compañía.

Uno de los aspectos que regula es el tiempo que pueden permanecer solos.

La ley prohíbe "dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos", pero en el caso de los perros el límite es mucho más estricto: no pueden estar solos más de 24 horas seguidas.

Además, también se prohíbe mantener de forma habitual a perros o gatos en lugares como terrazas, balcones, azoteas, sótanos o vehículos, así como llevar animales atados a vehículos en marcha o utilizarlos en peleas o para fomentar la agresividad.

La norma también pone límites a determinadas prácticas sobre los animales. Por ejemplo, prohíbe las mutilaciones o modificaciones corporales permanentes salvo por motivos veterinarios justificados, y también el uso de herramientas de manejo que puedan causarles daño, como los collares eléctricos o de castigo.

Microchip obligatorio

La identificación es otro de los pilares de la ley. Según recoge el artículo 51, los animales de compañía deben estar identificados individualmente por un veterinario mediante un sistema oficial.

En concreto, la normativa establece que perros, gatos y hurones deben llevar microchip de forma obligatoria, mientras que las aves se identifican mediante anillado desde su nacimiento.

Además, todos estos animales deben figurar inscritos en el Registro de Animales de Compañía de la comunidad autónoma correspondiente.

La ley también establece que los animales deben estar identificados antes de ser vendidos, cedidos o adoptados, y que la identificación inicial solo puede realizarse a nombre de criadores registrados, entidades de protección animal o administraciones autorizadas.

Con este conjunto de medidas, la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales busca reforzar la protección de los animales de compañía y garantizar unas condiciones mínimas de bienestar.

La norma pone el foco en aspectos clave como la identificación, la responsabilidad de los propietarios y la prevención del abandono o el maltrato, recordando que convivir con un animal implica derechos, pero también obligaciones.