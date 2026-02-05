El mejor sendero de la Vega Baja: una ruta de 50 km por playas, pequeños acantilados y espacios naturales

Con el fin de semana a la vuelta de la esquina, muchos buscan desconectar del ritmo diario y aprovechar para adentrarse en la naturaleza. La primavera es, sin duda, la estación perfecta para recorrer senderos y respirar aire puro. Aunque si el tiempo no acompaña, siempre queda la opción de guardar para otra ocasión esta ruta que recorre la Vega Baja del Segura.

El GR 92, conocido como el Sendero del Mediterráneo, es uno de los grandes itinerarios europeos y atraviesa la comarca combinando paisajes marítimos, calas de aguas cristalinas, pequeños acantilados y playas infinitas.

La ruta, que suma cerca de 50 kilómetros, discurre por los cuatro municipios costeros de la Vega Baja: Guardamar del Segura, Torrevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada, ofreciendo al caminante una mezcla de naturaleza, patrimonio histórico y cultura local.

Según describen desde Convega, "el sendero permite el disfrute de paisajes marítimos únicos y singulares a lo largo del litoral mediterráneo".

La primera etapa comienza en la pinada de la Playa Els Tossals, en Guardamar del Segura, y avanza por caminos que bordean el río Segura hasta llegar al núcleo urbano.

En el recorrido destacan el Molino de San Antoni y el Castillo de Guardamar, así como el Parque Alfonso XIII, donde se encuentra el yacimiento arqueológico de la ciudad portuaria fenicia de La Fonteta, declarado Bien de Interés Cultural.

La ruta continúa entre campos de cultivo y desemboca en el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, un espacio protegido que acoge a más de un centenar de especies de aves, entre ellas flamencos y zampullines cuellinegros, antes de enlazar con la línea de costa por paseos marítimos hacia Cabo Cervera.

La segunda etapa parte del Paseo Juan Aparicio, en Torrevieja, y recorre el litoral hasta Pilar de la Horadada, pasando por el Dique de Levante y la Cala Lo Ferris, un entorno de aguas cristalinas rodeado de palmeras.

En Orihuela, la senda se adentra por espacios litorales como Cala Mosca, Cabo Roig y Punta de la Glea, donde se protege una microrreserva con más de cincuenta especies de flora mediterránea.

La etapa culmina en Pilar de la Horadada, donde el visitante puede descubrir las Canteras Romanas en la desembocadura del río Seco y la histórica Torre de la Horadada, antes de llegar a la Playa del Mojón, en el límite con la Región de Murcia.

El mejor sendero

Recientemente, el sendero ha recibido un reconocimiento que refuerza su valor turístico y natural. El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja del Segura (CONVEGA) ha obtenido el Premio al Mejor Sendero Homologado de la Comunitat Valenciana 2025, otorgado por la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV), por la etapa que recorre Torrevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada.

Este galardón no solo destaca la etapa 22, sino el proyecto integral del litoral de la Vega Baja, incluyendo también la etapa 21, entre Guardamar del Segura y Torrevieja.

Según explican desde Convega, se trata de "un itinerario de alto valor paisajístico y turístico" que combina playas, acantilados, espacios naturales y elementos del patrimonio histórico, consolidando el sendero como un eje estratégico para el turismo sostenible en la comarca.