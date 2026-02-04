Aemet establece el aviso amarillo por fenómenos costeros en Alicante: vientos de fuerza 7 y olas de tres metros

Alicante amanece este miércoles con paraguas en mano. La jornada arranca con lluvias a primera hora, un ambiente gris y la sensación de que el Mediterráneo hoy no está precisamente para paseos tranquilos por la orilla.

En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral de la provincia de Alicante. El episodio afecta especialmente al mar, con viento y oleaje que obligan a extremar la precaución en zonas costeras.

Según el pronóstico de Aemet, se esperan vientos del suroeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora, lo que equivale a fuerza 7, y olas de hasta tres metros. El aviso ha comenzado a las 3.00 horas de la madrugada y está previsto que finalice alrededor de las 10.00 horas de este miércoles.

La previsión meteorológica para la Comunitat Valenciana apunta a un día nuboso, con precipitaciones débiles durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Las lluvias serán más abundantes en el interior y en la mitad sur.

La cota de nieve también evoluciona durante el día: sube desde los 1.000 o 1.200 metros a primera hora hasta superar los 2.000 metros al final de la jornada. En paralelo, las temperaturas mínimas apenas cambian, mientras que las máximas tienden a subir.

A mitad del día, el viento se mantiene moderado del suroeste en el litoral, mientras que en el resto predomina la componente oeste, floja a moderada. No se descartan rachas muy fuertes en el interior de Valencia y el interior sur de Castellón, según adelantaba a primera hora la Agencia EFE.

El jueves, nuevo aviso

La situación no termina hoy. Aemet también ha establecido para este jueves un aviso amarillo por viento en varias zonas de la Comunitat Valenciana. En concreto, entre las 10.00 y las 15.59 horas, se prevén rachas de hasta 80 kilómetros por hora en toda la provincia de Valencia, el interior sur de Castellón, el interior de Alicante y el litoral norte alicantino.

Además, el jueves vuelve a activarse el aviso por fenómenos costeros en Alicante. En el litoral sur, el riesgo se mantiene entre las 10.00 y las 23.59 horas, con viento del suroeste de 50 a 60 km/h y oleaje de entre 3 y 4 metros.

En el litoral norte, el aviso se sitúa entre las 12.00 y las 19.59 horas, con olas de hasta tres metros también procedentes del suroeste.

El jueves también se esperan precipitaciones en el interior y en el tercio norte, en general débiles, aunque con posibilidad de momentos puntualmente moderados.

La cota de nieve en el interior descenderá desde los 2.000 metros hasta situarse entre los 1.600 y 1.800 metros al final del día.

Las temperaturas subirán, en algunos puntos de forma notable, y el viento de componente oeste soplará moderado a fuerte, con rachas muy fuertes sobre todo en horas centrales.

En las últimas 24 horas, las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia han sido: Castelló, 8,2 y 16,7 grados; València, 8,7 y 17,6; y Alicante, 8,2 y 16,8 grados.