María y Vicente, de farmacias Pérez en Benidorm, entre los 50 más influyentes para Forbes: "Trabajamos de 5 a 21 horas"

María y Vicente Pérez Colmenero, farmacéuticos y hermanos al frente de Farmacias Pérez en Benidorm, han sido incluidos en la lista de los 50 farmacéuticos de dermocosmética más influyentes de España elaborada por la revista Forbes.

Un reconocimiento que los sitúa entre "los mayores expertos en suplementación y dermocosmética" del país.

Lejos de vivirlo como una meta alcanzada, ambos interpretan este hito como un respaldo a su vocación sanitaria. "Ha sido una gran sorpresa y un orgullo", confiesan, subrayando que lo más importante es que "se ponga en valor el papel del farmacéutico".

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con ellos para conocer qué hay detrás de este reconocimiento nacional que lleva sello benidormense.

Aunque Forbes los incluye en el ámbito de la cosmética, María y Vicente, de 28 y 26 años, matizan el concepto. "Nos gusta hablar más de dermofarmacia", explican, porque su trabajo va mucho más allá de la estética.

"La recomendación está muy enfocada a patología de la piel", señalan. Acné, rosácea o prevención del cáncer de piel forman parte de su día a día, siempre desde un enfoque sanitario.

Defienden la farmacia como un espacio clave de salud. "Al final actuamos como recomendadores de salud", insisten, reivindicando una labor que conecta directamente con el bienestar del paciente.

Una vocación heredada

La historia de los Pérez Colmenero comienza en casa. Criados en la farmacia familiar, aseguran que "siempre" tuvieron claro su futuro profesional al ver "la pasión que han puesto nuestros padres en el trabajo".

Tras licenciarse en Farmacia, decidieron emprender su propio proyecto en Benidorm, siguiendo el ejemplo de sus padres, pero en un local más pequeñito.

"Sabíamos que era un proyecto arriesgado", reconocen, pero también que el esfuerzo era el único camino posible.

"Nuestros padres nos han enseñado que al final, con esfuerzo y trabajo, las cosas se consiguen", afirman.

Formación constante

Su perfil profesional destaca por una formación continua y multidisciplinar. Además del grado en Farmacia, María es óptico y Vicente está terminando Psicología, a lo que se suman varios másteres en dermocosmética y suplementación nutricional.

"La formación es la única manera de innovar", sostienen, especialmente en un sector donde "en salud siempre hay cosas nuevas". Para ellos, actualizar conocimientos no es un extra, sino una obligación ética con el paciente.

De la farmacia a las redes

La inclusión en la lista de Forbes también refleja su potente labor divulgativa en redes sociales, donde ya superan los 180.000 seguidores.

Lejos de grandes agencias o equipos de marketing, todo el contenido nace de su propio esfuerzo. "No tenemos estudios de marketing", explican, sino aprendizaje constante y mucha dedicación.

"Si tú lo haces con pasión y lo enseñas como algo interesante, al final a la gente también le resulta interesante", aseguran.

Ese trabajo tiene un impacto directo en el mostrador. "Viene gente a la farmacia porque antes nos ha visto en redes", cuentan, e incluso reciben visitas de seguidores de Latinoamérica que pasan por Benidorm y quieren conocerlos en persona.

Largas jornadas y futuro

Detrás del éxito digital hay una rutina exigente. Sus jornadas comienzan "a las cinco de la mañana" y se alargan "hasta las nueve de la noche".

Las primeras horas del día las dedican a estudiar, formarse y preparar contenidos, antes de abrir la farmacia. El resto, a atender pacientes y seguir divulgando.

Un ritmo intenso que, aseguran, solo se sostiene con vocación.

Por ahora, descartan abrir nuevas farmacias físicas. Su objetivo está claro: potenciar el canal digital.

"Nos vamos a focalizar en crecer en la venta online, que este año hemos explotado muchísimo", explican.

Eso sí, sin perder nunca el norte. "Nuestro objetivo final es ofrecer soluciones para que el paciente cuide su salud", siempre con una base clara, que es "el criterio científico" concluyen.