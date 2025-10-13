El pueblo donde mejor se come cerca de Alicante: sabor marinero y reconocido por la guía Michelin

A poco más de una hora de Alicante, Calpe se ha ganado un lugar privilegiado en el mapa culinario de España. Su tradición marinera, la frescura de su pescado y su apuesta por la cocina creativa lo convierten en un destino imprescindible para los amantes del buen comer.

La gastronomía alicantina presume de ser una de las más ricas del país. Su secreto está en la combinación de la huerta, el mar y la tradición. En la provincia abundan los arroces, los guisos marineros, el marisco recién capturado y los platos que destilan identidad mediterránea.

La Guía Michelin ha elaborado un listado con localidades de España donde se puede disfrutar de experiencias gourmet sin el bullicio del turismo masivo. Y aunque Calpe es uno de los municipios más conocidos de la Costa Blanca, el otoño ofrece una oportunidad perfecta para redescubrirlo.

Calpe, sabor marinero

La Guía Michelin destaca de Calpe su "imponente Peñón de Ifach, de 332 metros junto al mar", y lo describe como una de las joyas naturales más visitadas del Mediterráneo. A su entorno privilegiado se suman "calas recónditas, playas de aguas turquesas y un casco antiguo con sabor marinero que invita a perderse sin prisa".

El paseo marítimo, explica la guía, ofrece "la estampa perfecta de su tradición pesquera", con la subasta del pescado en la lonja como símbolo de autenticidad.

La vida en torno al puerto, las salinas urbanas habitadas por flamencos y los Baños de la Reina componen, según el autor, "un mosaico de belleza natural y arte histórico que se completa con tres restaurantes con Estrella Michelin".

Un arroz típico de Calpe

Entre ellos figura Audrey’s, del chef Rafa Soler, que "brilla por su puesta en escena y una cocina creativa arraigada en la despensa valenciana". Ofrece varios menús degustación, -uno vegetariano-, y panes caseros que "rinden homenaje al territorio".

Otra parada imprescindible es Orobianco, que sorprende con "vistas espectaculares al Peñón de Ifach" y una propuesta "de inspiración italiana fusionada con el producto local"

La Guía cita recetas como el "risotto de berro y gamba roja" o los "spaghettoni al pil-pil" como ejemplo de su creatividad.

El tercer estandarte es Beat, ubicado en el hotel The Cookbook, donde el chef José Manuel Miguel combina "una cocina afrancesada con la tradición mediterránea".

Y para quienes buscan algo más informal, la guía recomienda Komfort, en el mismo complejo, con arroces, cocas y pizzas "de excelente relación calidad-precio".

Qué ver y hacer en Calpe

Calpe late con fuerza en el corazón de la Costa Blanca. A los pies del Peñón de Ifach, el otoño se presenta como la mejor época para explorar sus rincones sin aglomeraciones y con temperaturas suaves.

El Peñón, unido a tierra por un istmo, ofrece rutas de senderismo que regalan vistas espectaculares del Mediterráneo.

Es un lugar ideal para escaladores, fotógrafos o simplemente para quienes buscan respirar aire puro. Muy cerca, las salinas de Calpe se tiñen de rosa con la presencia de flamencos, un espectáculo perfecto para los aficionados al birdwatching.

El entorno natural se completa con rutas por la Sierra de Oltà o el Paseo Ecológico de Benissa a Calpe, que conecta calas escondidas donde el sonido del mar sustituye al ruido urbano.

Un casco antiguo con alma

Más allá del mar, Calpe conserva un casco antiguo lleno de historia. Pasear por sus calles es encontrarse con restos de murallas, el Torreó de la Peça, que alberga el Museo de Coleccionismo, y la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves.

Además, los amantes de la arquitectura moderna no pueden perderse la Muralla Roja, el emblemático edificio de Ricardo Bofill que se ha convertido en un icono de la Costa Blanca.

El viaje a Calpe no estaría completo sin rendirse a su cocina tradicional. Entre los platos más típicos destacan la llauna de Calp, el arroz del senyoret o el pescado fresco acompañado por el vino local Peñón de Ifach.

Con su mezcla de naturaleza, cultura y alta gastronomía, Calpe se reafirma como uno de los pueblos donde mejor se come cerca de Alicante. Y este otoño, sin el bullicio veraniego, la experiencia es todavía más auténtica.