Abre en Elche la primera tienda de cosmética japonesa y coreana: "Se ha puesto de moda"

El alcalde Pablo Ruz acude a la inauguración de Kokeshi en Elche

El corazón de las ciudades se mantiene vivo cuando nacen nuevos negocios que aportan dinamismo y cercanía. Las tiendas de barrio y los proyectos que apuestan por el centro urbano ayudan a generar identidad y fortalecen el comercio local.

Ese movimiento se refleja en Elche, donde la emprendedora Alba acaba de abrir ‘Kokeshi’, la primera tienda de la ciudad dedicada a la cosmética japonesa y coreana.

El local se encuentra en pleno centro, en la calle Alvado, número 13, junto al Mercado Central, y representa el espíritu de una nueva generación de jóvenes que deciden invertir en su ciudad.

Está "de moda"

La inauguración, celebrada el pasado 25 de septiembre, congregó a decenas de personas que quisieron conocer el proyecto de primera mano. Al acto también acudió el alcalde de la localidad, Pablo Ruz, quien compartió en sus redes sociales un vídeo de la apertura.

Durante su visita, el alcalde destacó la importancia de que negocios como este se instalen en el entorno del Mercado Central, una zona que, en sus palabras, "se está poniendo a tope y de moda para todos los ilicitanos".

En su conversación con Alba, la joven emprendedora confiesa que su pasión por la cosmética y el maquillaje han sido el motor que le impulsó a dar el paso.

"Siempre me ha gustado este mundo y me apetecía mucho poder ofrecer estos productos a los demás", explica. Su idea con Kokeshi es transmitir un mensaje claro: cuidarse y quererse a uno mismo.

Pablo Ruz, que acostumbra a difundir en sus redes sociales la apertura de nuevos negocios en la ciudad, le deseó públicamente "mucha suerte" en esta nueva etapa empresarial.

Para los amantes del skincare

En Kokeshi se pueden encontrar cosméticos japoneses y coreanos, accesorios de belleza y una amplia variedad de texturas y aromas que han conquistado a miles de seguidores en todo el mundo.

La tienda no solo ofrece productos, también pretende acercar las últimas tendencias en rituales de cuidado de la piel y convertirse en un punto de referencia para los fans del skincare y del universo K-pop.

La propuesta se centra en ofrecer un espacio acogedor, con detalles cuidados y una selección de artículos que responden al creciente interés por este tipo de cosmética en España.

Cosmética coreana

La llamada K-beauty se ha convertido en un fenómeno global que ha transformado el concepto de cuidado facial. A diferencia de las rutinas tradicionales, este enfoque propone un ritual en varios pasos, desde la doble limpieza hasta la hidratación y la protección solar.

La clave está en la personalización, ya que cada piel puede adaptar los productos a sus propias necesidades.

Su éxito también radica en la calidad de los ingredientes. Extractos de centella asiática, té verde o niacinamida son habituales en las fórmulas, con propiedades calmantes y antioxidantes que garantizan resultados visibles.

Además, formatos como esencias, ampollas y mascarillas han revolucionado el mercado gracias a su eficacia y a un packaging atractivo que conecta con las nuevas generaciones.

Un referente en expansión

La apertura de Kokeshi confirma que Elche se suma a la tendencia de la cosmética asiática, que ya cuenta con presencia en otras ciudades cercanas.

En Alicante, por ejemplo, existe MiiN Korean Cosmetics, ubicada en la plaza de Calvo Sotelo, otro espacio de referencia para los aficionados a este tipo de productos.

Con esta nueva incorporación, la provincia refuerza su oferta comercial vinculada a un sector en auge, donde tradición e innovación se combinan en un ritual de belleza que cada vez gana más adeptos.