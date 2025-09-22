Este es el pueblo más feliz de Alicante: 5 banderas azules, escuelas internacionales y a 10 min del aeropuerto

Santa Pola es el municipio más feliz de Alicante según el Spain Happy Index, elaborado por la proptech Sonneil Homes con motivo del Día Internacional de la Felicidad.

La localidad costera alcanza una puntuación de 90,62 puntos, gracias a factores como su cercanía al aeropuerto, la calidad de sus playas, la oferta educativa y sanitaria y el clima mediterráneo.

La Costa Blanca se ha consolidado como uno de los lugares con mayor calidad de vida de España. El litoral alicantino cuenta con más de 300 días de sol al año, temperaturas suaves y una amplia oferta de servicios.

Estas condiciones convierten a la provincia en un destino privilegiado para disfrutar del aire libre, la vida social y los entornos naturales.

No es de extrañar que la Costa Blanca se haya convertido en uno de los lugares favoritos para quienes buscan establecer su residencia en España, especialmente entre ciudadanos extranjeros atraídos por el mar, el clima y la buena conectividad.

Santa Pola lidera el índice

El Spain Happy Index otorga a Santa Pola la mejor puntuación de la provincia. Entre los aspectos que más valor suma está su cercanía al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, situado a apenas diez minutos.

La localidad presume de cinco playas con bandera azul, garantía de calidad y seguridad, además de contar con la proximidad de escuelas internacionales como King’s Infant School Elche, King’s College Alicante, Den Norske Skolen en Rojales-Ciudad Quesada, La Devesa School y Newton College.

En materia sanitaria, los vecinos tienen acceso a nueve hospitales cercanos, tanto públicos como privados, entre ellos el Hospital General de Elche y el General de Alicante.

Otras ciudades alicantinas

El estudio también reconoce la calidad de vida en otras localidades de la provincia. Alicante ciudad alcanza los 89,99 puntos, seguida por Elche con 89,4. Les siguen Torrevieja (87,19), Benidorm (86,87), Villajoyosa (86,57) y Altea (84,77).

La felicidad en las costas

A nivel nacional, el índice sitúa a las costas del levante y del sur, así como a los archipiélagos, entre las zonas más felices del país. Formentera supera los 91 puntos y el sur de Tenerife alcanza 90,5. En la península destacan la costa de Almería (84), la Costa del Sol (83,8) y la propia Costa Blanca (81).

El Spain Happy Index se ha desarrollado a partir de datos de organismos oficiales como el Ministerio del Interior y la Agencia Estatal de Meteorología. Entre los indicadores analizados figuran las playas con bandera azul, escuelas, hospitales, distancia a los aeropuertos, datos climáticos y horas de sol.

"Identificamos las necesidades de nuestros clientes cuando tenían que elegir una zona donde mudarse, y nos dimos cuenta de que no existía ninguna fuente que recogiera la información que nos pedían, así que decidimos crear una desde Sonneil", explica Alfredo Millá, CEO de la compañía.

Sol, servicios y calidad de vida

En España se disfrutan de media 2.500 horas de sol al año, lo que según Millá convierte al país en un lugar ideal para la vida social y en contacto con la naturaleza. "Sobre todo en las zonas de costa, donde se concentran las viviendas que comercializamos en Sonneil".

El desarrollo turístico de la Costa Blanca y la Costa del Sol ha impulsado en las últimas décadas la creación de hospitales, colegios y centros comerciales, lo que refuerza su atractivo como lugar de residencia.

"El Spain Happy Index es una herramienta muy interesante para el extranjero que no tiene decidida la zona en la que establecer su segunda residencia, ya que puede buscar en función de los factores a los que da más importancia en su compra”, concluye Millá