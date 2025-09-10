El pueblo de Alicante donde se vive mejor sin coche, según la IA: "Todo está a cinco minutos"

Vivir en Sant Joan d’Alacant sin coche no solo es posible, sino que es cómodo. Así lo destaca la inteligencia artificial (IA) al ser consultada sobre la mejor localidad de la provincia para moverse a pie o en transporte público.

Su tamaño compacto, la cercanía de los servicios y las buenas conexiones con Alicante ciudad y la playa lo convierten en un lugar privilegiado para quienes buscan prescindir del vehículo privado.

En los pueblos, la vida se organiza a un ritmo más humano, y todo queda cerca. Las tiendas, el centro de salud, los colegios y los parques. Esa proximidad se traduce en calidad de vida y en la posibilidad de disfrutar del día a día sin la presión constante del tráfico ni de los atascos.

La elección de la IA

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos lanzado la pregunta a la inteligencia artificial más popular del momento, ChatGPT: ¿cuál es la localidad alicantina donde mejor se vive sin coche? La respuesta ha sido clara y directa.

La IA apunta a Sant Joan d’Alacant como el mejor candidato. Explica que se trata de un municipio "compacto, bien conectado y con servicios completos durante todo el año".

Según señala, "todo está a cinco minutos", lo que lo hace especialmente atractivo para quienes quieren prescindir del coche.

Destaca su ubicación, "a medio camino entre la ciudad de Alicante y la playa de San Juan". En apenas diez minutos en autobús, un vecino puede estar en el centro de la capital; y en otros diez, disfrutando de la orilla del Mediterráneo.

Además, añade, "a pie, en cuestión de 5 a 15 minutos, tienes supermercados, colegios, centro de salud, parques y hasta el hospital universitario".

La conectividad también juega a favor. La IA recuerda que "la línea de autobuses que conecta con Alicante es bastante frecuente" y que se puede enlazar con el TRAM en Muchavista para recorrer toda la costa sin necesidad de coche. Incluso valora que el pueblo cuenta con "carriles bici decentes que te llevan hasta la playa o la Universidad de Alicante".

Sin embargo, la desventaja de esta localidad también es evidente, y es que por ahora no disponen de servicio de TRAM. Lo que mejoraría todavía más las conexiones con la capital de provincia.

Desde Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) están realizando los estudios pertinentes para hacer realidad la línea de Sant Joan y Mutxamel, así que se espera una mejora de las conexiones en el futuro.

En cuanto al ambiente, ChatGPT subraya que Sant Joan conserva un carácter propio, a diferencia de otras localidades vecinas más volcadas en el uso residencial o universitario.

"Aquí hay un ritmo constante, porque mucha gente vive de forma permanente y no solo en verano", afirma.

Un pueblo con historia

Sant Joan d’Alacant no solo ofrece servicios y proximidad, también conserva un importante patrimonio histórico y cultural.

En plena huerta alicantina, todavía se alzan las Torres de la Huerta, construcciones defensivas de los siglos XVI y XVII como la Torre Salafranca o la de Bonanza, que protegían de los ataques piratas.

El visitante también puede descubrir sus ermitas, como las de San Roque, Loreto o Santa Ana, todas del siglo XVI. A ellas se suman espacios naturales de gran atractivo, como el Monte Calvari, el área de la Coix o el cauce del Río Seco.

Tal y como señalan desde Turisme de la Comunitat Valenciana, Sant Joan es "un lugar lleno de experiencias por descubrir junto al Mediterráneo".

Gastronomía y tradiciones

La tradición agrícola de su huerta se refleja en la mesa. Platos como el arroz a la alicantina, el arroz con cebolla o la olleta forman parte de su recetario popular, al que se suma el putxero amb tarongetes, una de sus elaboraciones más características.

Las fiestas completan la vida social del municipio. La Semana Santa, las Fogueres y los Moros i Cristians llenan sus calles de música y pólvora, acompañadas por actividades culturales como conciertos de su banda o partidas de pilota valenciana.

Las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Paz, las Fiestas Mayores de Sant Joan d’Alacant, se celebran entre los días 12 y 16 de septiembre de cada año. Por lo que, puedes aprovechar para vivir la experiencia.

La localidad combina la cercanía al mar y a la ciudad con una vida propia, llena de identidad y tradiciones.

A nivel residencial, ofrece precios más asequibles que Alicante capital o la playa, sin perder la ventaja de tenerlo todo a mano. Aunque la vivienda se ha encarecido bastante en los últimos años.