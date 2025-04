Juan, Helia y Pablo abren el primer restaurante de Bulla en Alicante: "Tenemos un concepto diferente"

Las hamburguesas están más de moda que nunca. En Alicante hay cientos de sitios donde disfrutar de una buena burger, desde propuestas gourmet hasta las más canallas. Pero con tanta oferta, diferenciarse se convierte en un auténtico reto. Y eso es justo lo que ha conseguido Bulla Burger.

Nacieron en verano de 2023 como un concepto de delivery, una especie de experimento para tantear al público. Ahora, casi dos años después, Juan Santana, Helia Avilés y Pablo Camba han dado el salto: han abierto su primer restaurante físico en la calle Juan de Herrera 15.

En este nuevo espacio puedes pedir para llevar o sentarte a disfrutar viendo cómo cocinan delante de ti, con la misma filosofía que les impulsó desde el primer día: calidad, producto de proximidad y todo hecho por ellos.

Los inicios de Bulla

Desde un pequeño local en Médico Pascual hasta su nuevo restaurante en pleno centro de Alicante. Ese ha sido el recorrido de Helia Avilés, Juan Santana y Pablo Camba, tres emprendedores unidos por la familia y por las ganas de hacer algo distinto.

Helia y Juan, que son primos, compartían el deseo de montar un negocio propio. Poco después se sumó Pablo, pareja de Helia y experto en cocina, completando así un equipo en el que cada uno aporta su talento.

Lo que los une, más allá de los vínculos personales, es una idea firme: crear una hamburguesería diferente en una ciudad donde la competencia no deja de crecer.

Bulla Burger nació con un planteamiento sencillo, basado en el delivery y la recogida en local. En junio de 2023 empezaron a operar desde un pequeño establecimiento que Pablo tenía alquilado para otro proyecto.

Desde el primer día repartieron funciones con claridad: Juan tomó las riendas del marketing, Helia se ocupó del diseño de la marca y Pablo, con experiencia previa en hostelería, se volcó en la parte gastronómica.

El 90% repite

Empezar con delivery fue un paso estratégico que les permitió tantear el terreno. A primera vista, parecía una opción rentable y sencilla de gestionar, pero la realidad es mucho más compleja.

"El delivery funciona bien cuando el producto es muy barato o está pensado para producirse en masa. No era nuestro caso", explican.

Aun así, ese modelo inicial les sirvió como banco de pruebas para afinar la propuesta y conectar con el público. "Nos permitió estudiar el producto y conocer a nuestros clientes", cuentan. "Teníamos una tasa de recurrencia del 90%. El manager de Glovo nos decía que eso era muy poco habitual".

Burgers con estilo propio

Con ese aprendizaje, decidieron dar el salto. El nuevo local abrió en marzo de 2025 y las primeras semanas funcionaron solo con reservas. Querían empezar con calma, sin prisas y sin plataformas de reparto. "Nuestro enfoque es ir a contracorriente”, aseguran.

"Más del 85% de la carta la hacemos nosotros. No tenemos pan propio porque no tenemos medios, pero no lo descartamos en el futuro", explican.

En Bulla puedes ver como hacer las burger desde la barra.

Una de sus señas de identidad es el boniato fresco, que solo ofrecen en temporada. "Lo traemos de la Vega Baja, como otros ingredientes que buscamos que sean de proximidad", añade Helia.

"Yo le doy nuestra hamburguesa a mi hija de cuatro años. Porque sé lo que lleva. No tiene caramelo ni cosas raras. Es una hamburguesa que puede comer todo el mundo", afirma la emprendedora.

Público variado y fiel

Lo que más les sorprende es la variedad de su clientela. "Desde jóvenes hasta matrimonios mayores, familias o turistas. Hay gente que viene solo a por nuestras hamburguesas, explican.

Para ellos, eso significa que su producto conecta con quienes valoran el sabor, la frescura y la transparencia. "Queremos llegar a la gente que valora saber lo que está comiendo", resumen los socios de Bulla.

Un nombre con gancho

¿Y por qué Bulla? "Pensamos primero en Gula, pero ya estaba registrado. Un día surgió 'Bulla' y nos gustó cómo sonaba", recuerda Camba. "No tiene un sentido oculto ni una gran historia. Simplemente encajaba con la marca: corto, pegadizo y fácil de recordar".

Por el momento, el negocio lo llevan ellos tres solos. No cuentan con trabajadores, pero prevén sumar pronto a nuevo personal. No lo han hecho antes porque van despacio y quieren ofrecer buenas condiciones a sus empleados.

Las dificultades de emprender

El inicio no fue sencillo. "Las dos primeras semanas fueron un caos", reconoce Camba, que compagina su trabajo principal con el restaurante y llega a los viernes "con la lengua fuera".

Uno de los momentos más duros fue afrontar la obra del nuevo local. Hubo contratiempos, nervios y muchos números, pero lograron salir adelante justo a tiempo.

El restaurante lo encontraron casi por casualidad. "Íbamos a firmar otro, pero al final no salió. Y entonces apareció este, con mejores condiciones", explican. El local, que antes fue una taberna castellana, tenía techos bajos y paredes forradas de madera. "Si lo ves al principio, te asustas", bromean.

De momento, no piensan en expandirse. Prefieren consolidar lo que han construido y cuidar a sus clientes. "Nos han pedido hamburguesas para bodas o recenas, y hemos hecho alguna cosita. Pero el objetivo de 2025 es otro: trabajar un poco menos", dicen entre risas.

Fast, but good

​La carta de Bulla Burger en Alicante es una declaración de intenciones: ingredientes de calidad, recetas originales y una clara apuesta por el sabor.

Su menú se compone de hamburguesas artesanales, acompañamientos creativos y postres caseros que han conquistado a una clientela fiel.​

Entre las opciones más destacadas se encuentra la Pollo Buffalo Hot, una de las favoritas del público. Esta burger combina contramuslo de pollo de campo rebozado al estilo Kentucky con salsa buffalo HOT, mayonesa, lechuga, cheddar, parmesano y pan brioche tostado con mantequilla.

Algunos de los platos de Bulla

Otra opción que ha captado la atención es la BBQ Burger, elaborada con ternera 100%, scamorza ahumada, salsa BBQ con ñora, cebolla frita, lechuga, mayonesa y pan brioche tostado con mantequilla.

Los acompañamientos en Bulla Burger son más que simples guarniciones. Destacan las Patatas Fritas con Bacon, que se sirven con una versión de salsa Strogonoff trufada, bacon crujiente y parmesano. También ofrecen Boniato Frito con Feta, una opción más ligera pero igualmente sabrosa.​

En el apartado dulce, la Cheesecake de Chocolate Blanco y Pistacho se ha convertido en uno de los postres más solicitados. Su textura cremosa y el contraste entre el chocolate blanco y el pistacho caramelizado la hacen irresistible.​

Nuestra experiencia

Desde EL ESPAÑOL de Alicante, hemos tenido la oportunidad de probar la Pollo Buffalo Hot, la BBQ Burger y la Cheesecake de Pistacho. Coincidimos con el 90% de los clientes de Bulla: repetiremos sin duda.

La calidad de los ingredientes, la originalidad de las recetas y el cuidado en la elaboración hacen de Bulla Burger una parada obligatoria para los amantes del estilo de vida mediterráneo.