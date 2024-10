La mejor experiencia de Halloween en Alicante: el concierto de clásicos de terror a la luz de las velas

Halloween ha llegado a la ciudad de Alicante con numerosas actividades tematizadas para celebrar el Día de los Muertos, pero no hay ninguna como el concierto Candlelight: Clásicos de Halloween, una experiencia única a la luz de las velas que sumerge a los espectadores en el mundo de los no vivos con algunas de las mejores obras de terror jamás compuestas.

La actuación tendrá lugar el mismo día de Halloween en un enclave que enriquece aún más la experiencia, el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), que se llenará de velas durante esta especial noche que solo se celebra una vez al año.

El concierto repasará algunos de los mayores clásicos musicales que tratan temas oscuros o famosas bandas de películas míticas del género.

Así, los encargados de poner la piel de gallina a los asistentes serán los músicos del Cuarteto de cuerda: Adre Quartet, quienes tocarán piezas como Thriller (Michael Jackson), Funeral March of a Marionette (Charles Gounod), Tubular Bells (Theme from The Exorcist), Stranger Things (Theme) o Ghostbusters (Theme), entre otras canciones.

En el Cuarteto de cuerda: Adre Quartet son especialistas en jazz, música clásica, bebop, hard bop, cuarteto de cuerda, cuarteto de jazz y cuarteto de cuerda moderno.

La actividad consta de tan solo dos sesiones con plazas limitadas, a las 19 y a las 21 horas con localidades que se dividen en tres categorías según la cercanía con el escenario y con precios que de los 28 euros de la Zona C a los 38,50 euros de la Zona A.

El programa Candlelight: Clásicos de Halloween tiene una duración aproximada de una hora con apertura de puertas una hora antes del inicio del concierto. Desde la organización resaltan que la edad mínima de entrada es de 8 años y que los menores de 16 deberán acudir acompañados por un adulto.

Misterio en Santa Bárbara

La empresa tras estos llamativos conciertos a la luz de las velas es Fever, una compañía de actividades que ofrece variadas opciones de ocio en la ciudad que van desde conciertos de Juego de tronos y El señor de los anillos hasta saltos en tirolina.

Sin embargo, uno de sus platos fuertes es su actividad Hidden Evidence. En ella, todos los ciudadanos de Alicante están invitados a la lujosa recepción que organizan lord Rodrigo, el señor feudal del Castillo de Santa Bárbara, y su esposa, lady Isabela, para presumir de un misterioso tesoro que han traído desde tierras lejanas. Pero un asesinato trunca el lujoso evento y los visitantes se ven inmersos en una carrera contrarreloj para dar con el culpable.

Los indicados para esta actividad son, según la project manager de la actividad en España, Julieta Lipari, los amantes del misterio que quieran jugar a ser detectives por un día. Pero también "quienes quieran conocer el castillo desde otro punto de vista y meterse en una historia atrapante".

Y es que la aventura se cuenta en la misma fortaleza con actores e indumentarias medievales. Los detectives tienen que explorar las diversas localizaciones emblemáticas del castillo, como las mazmorras, el aljibe, el revellín, el baluarte, la plaza de armas y las ruinas de la ermita de Santa Bárbara, para recabar todas las pistas que le lleven hasta el sospechoso.

Otro aspecto positivo es que no hay que preocuparse por los cientos de turistas que acceden de forma tradicional a ver la fortaleza porque se realiza en "espacios reducidos solo para las personas que están haciendo la experiencia en ese momento y en distintos horarios que las visitas", aclara la encargada. Lo que posiciona la actividad como otro de los mejores planes que realizar en Alicante este Halloween.