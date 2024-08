La técnica infalible para ligar en los supermercados de Alicante: de 19h a 20h en el pasillo de los vinos

Bumble, Tinder, Meetic, Quiero Rollo, Lov y Badoo, son algunas de las aplicaciones de citas más famosas del momento. En la última década, las relaciones y la forma de conocer a gente han cambiado por completo. Ya no se liga como lo hacían nuestros abuelos, cara a cara en una fiesta, en un bar o en el supermercado del barrio. ¿O sí...?

Ahora, ligar en el supermercado se ha vuelto a poner de moda, y todo gracias a las redes sociales. Cualquiera que no viva en una cueva ha podido ver durante estos días los vídeos de varios usuarios ligando en los supermercados de la cadena Mercadona.

Las reglas del juego son sencillas. La hora de ligue es de 19:00 horas a 20:00h en la sección de vinos, y es imprescindible llevar una piña al revés en el carrito de la compra. En Mercadona, como en la vida, hay que estar atento a las señales; una mirada o un guiño de ojos, pueden ser señal de que la otra persona está interesada. Si te gusta alguien, solo tienes que chocar tu carrito con el de esa persona y esperar a que salga 'match'.

En algunas tiendas, sobre todo aquellas que están en las ciudades más grandes, hay quienes están yendo a comprar en masa solo por ver si la teoría de la hora de ligue es cierta. Desde EL ESPAÑOL de Alicante, hemos querido comprobar con nuestros propios ojos si es cierto que se puede ligar en Mercadona o al menos, intentarlo...

El reloj marca las 19:30h en el Mercadona del alicantino barrio de El Pla. Allí, como cada día a estas horas, se concentra gran número de vecinos de los barrios de Carolinas. El pasillo de los vinos, como el del resto de secciones, está abarrotado, pero no porque los clientes estén en busca del amor, sino porque es víspera de fin de semana.

Preguntamos a una chica joven, que está algo indecisa con los tintos, si sabe algo del tema o ella misma ha ido para ligar. A lo que responde: "He visto los vídeos esta semana y al entrar he pensado en ello, pero no he visto nada raro. Yo solo he venido a comprar la cena".

@ceciarmy El nuevo movimiento: ligar en el Mercadona de 19:00 a 20:00 ♬ sonido original - Ceciarmy

También hemos querido preguntar a los cajeros. Una de ellas asegura que lleva poco tiempo en la tienda y no ha visto nada raro, pero que sus compañeros le han comentado algo. Nos dirigimos a hablar con uno de ellos, otro cajero que rondará los 30 años. "No hemos visto nada, salvo algún crío haciendo el tonto. A nosotros esto nos perjudica porque nos pasamos el día colocando piñas", explica.

Las malas lenguas dicen que esta podría ser una idea excelente de una campaña de márquetin del propio Juan Roig, pero hasta la fecha es solo un rumor. Lo que está claro es que esta semana Mercadona está en boca de todos, y los románticos han recuperado la esperanza de enamorarse en el supermercado.