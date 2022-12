La arrocería de moda entre los 'singles' de Alicante te invita a probar su original versión del puchero

Si hay algo que 'Rice & Bones Rice Bar' está haciendo es "dando mucho de qué hablar". Ahora su equipo le ha metido mano a uno de los platos alicantinos más típicos de la Navidad para elaborar su propio arroz de puchero, que conserva intactas sus pelotas. Disponible en seco y en meloso.

En este bar alicantino se han propuesto"democratizar los arroces" a partir de la cocina 'gourmet' y los ingredientes de calidad, pero con un estilo totalmente diferente. Sus gerentes, los chefs David Ariza y Marcos Mora, han elaborado un menú especial para los días 24 y 31 de diciembre. Cuatro entrantes acompañados de barra libre de bebidas dan la bienvenida al plato principal: el arroz de puchero.

El objetivo es que "la gente pueda disfrutar de un plato típico de la Navidad, pero en un formato diferente", describe Ariza. Para ello, han cogido el caldo de cocido del puchero y le han añadido un sofrito especial hecho de higaditos de pollo para después ponerle encima las pelotas, que en este caso son algo más pequeñas que las del plato original.

[Esta es la arrocería de Alicante que deberías conocer: cocina 'gourmet' a 11,90 euros el menú]

El menú especial solo estará disponible durante la Navidad, y cuesta 25 euros por persona (café y postre incluidos). Un precio algo por encima a lo que cuesta su menú habitual, 11,90 euros de lunes a domingo. Pero tranquilo, si no has podido probar sus arroces navideños durante las fiestas porque probablemente los incorporen después a la carta. Una de las señas de identidad de Rice Bones Bar es la pasión con la que cuidan la belleza de sus platos.

Durante los casi dos meses que lleva abierto el negocio en la conocida calle Castaños de Alicante, el boca a boca y las redes sociales han hecho del lugar un bar muy concurrido por 'singles', y sobre todo gente joven de todo tipo. Según describe Ariza, a tres de cada cinco les encanta este nuevo concepto del arroz, y es precisamente en quiénes piensan a la hora de elaborar recetas distintas a la carta.

Arroz de puchero, versión navideña, en el Rice Bones Bar (Alicante).

Arroz y ¿huesos?

El secreto de la comida está en la cocción. "La olla exprés nos permite hacer en siete u ocho minutos el arroz, después ya lo terminamos como queramos (seco, meloso o mantecado)". Así describe el chef el proceso con el que consiguen hacer hasta 13 variedades de arroz en un tiempo récord.

Otra curiosidad sobre el bar es su nombre. El local está repleto de calaveras, sencillamente porque a David le gustan. Y lo de incluir 'bones' en el nombre viene porque de toda la vida los caldos se han hecho "a base de huesos y espinas". En cuanto a los ingredientes, si vienen de cerca, mejor. Como en el caso del marisco y el pescado comprado en el Mercado Central de Alicante o las algas del arroz mantecado de verduras, que provienen de Santa Pola.

Interior de Rice Bones Bar Alicante.

Tienen opción 'take away' y no aceptan dinero en metálico, todo está digitalizado. Por último, colaboran con Too Good to Go, una aplicación que aprovecha la comida sobrante de los restaurantes y la vende al día siguiente a un precio menor. Si quieres saber porqué los arroces 'salen del armario', tendrás que visitar el mismísimo 'purgatorio' para descubrirlo.

Sigue los temas que te interesan