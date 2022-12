El valenciano Carlos Higes y su 'Señorita' colocan España en sexto lugar en Eurovisión Junior

'From València to Ibiza', así hacía mención a su tierra el valenciano Carlos Higes, representando a España en el Festival de Eurovisión Junior, que tuvo lugar este domingo en Ereván, capital del estado de Armenia. La victoria ha sido para Francia gracias a Lissandro y su 'Oh Maman!', mientras que la española 'Señorita' nos ha colocado en sexto lugar. España no consigue la victoria desde 2004, año en que María Isabel interpetró 'Antes muerta que sencilla'.

Lissandro, de 13 años, cosechó con su canción 203 puntos, suficiente para obtener el primer puesto y con él el minimicrófono de cristal. Asimismo, se trata de la segunda victoria francesa desde la de Valentina con "J'imagine" en 2020.

"¡Dios mío, es increíble. Estoy tan orgulloso de mis bailarines, de mi equipo. Estoy tan feliz y tan emocionado¡", señaló Lissandro en un perfecto inglés ante las cámaras.

[Así fue el guiño de Eurovisión Junior 2022 a María Isabel y 'Antes muerta que sencilla' con abanico incluido]

El representante galo superó con su actuación en el Complejo Deportivo y de Conciertos Karen Demirchián por 23 puntos a la artista junior Nare, del país anfitrión Armenia, que quedó segunda con la canción "DANCE!".

En tercer lugar quedó Georgia con "I Believe" de Miriam Bigvava.

Carlos Higes logró 137 puntos con "Señorita", lo que le valió el sexto puesto de un total de dieciséis, por detrás de Irlanda y el Reino Unido. Aunque esta actuación no ha sido la única con sabor a 'España' que se ha vivido en la vigésima edición, ya que la la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) ha querido rendir homenaje a los ganadores de todas las ediciones, y un coro de niños armenios ha salido con sus abanicos para interpretar un trocito de la canción de María Isabel.

La artista, que habría estado invitada a la gala, no ha podido asistir, ya que se encuentra en su tercer mes de embarazo. Pero ha seguido el concurso, y lo ha compartido con sus seguidores a través de redes sociales.

El valenciano, de 11 años, que ha descrito su participación en Eurovisión Junior como un sueño y al que le gusta escuchar la música de Justin Bieber, Sebastián Yatra, Blas Cantó y de Chanel, tomó el relevó de Levi Díaz, que defendió su tema "Reír" en 2021.

Interpretó su "Señorita", un tema urbano y latino en un escenario lleno de neones verdes, rosas y azules, y acompañado por cuatro bailarines, todos vestidos de blanco como él.

La representante ucraniana, Zlata Dziunka, con "Nezlamna" (Irrompible), canción que escribió junto a ILLARIA, consiguió el noveno puesto con 111 puntos.

Su canción está llena de alusiones sobre la guerra que inició hace más de nueve meses Rusia en su país y empieza con la frase "Dios, solo tengo una pregunta: ¿cuánto tiempo durará esta guerra feroz?".

