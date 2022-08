La cruzada de una víctima de ETA de Santa Pola contra Vox: "Abascal, qué pena a lo que has llegado"

Toñi Santiago no quería a políticos en el homenaje que organizó el pasado 4 de agosto para recordar a su hija Silvia, asesinada por ETA 20 años atrás en un atentado contra la casa cuartel de la localidad donde también se cobró la vida de Cecilio Gallego, un hombre afincado en Torrevieja que esperaba en la parada de autobús en el momento en el que explotó el coche bomba.

Quería evitar, explicó a este medio, que cargos públicos "se hicieran la foto" en medio de su dolor. Salvo la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, del PP, y la secretaria general del PSOE local, Yolanda Seva, hubo pocos más representantes.

Quienes no estuvieron fueron los políticos de Vox, partido contra el que esta madre ha lanzado sus últimas críticas -sin olvidar al PSOE de Pedro Sánchez-. En una última publicación en sus redes sociales, Santiago ha pedido la dimisión de los cargos provinciales del partido ultra y ha lamentado que el líder, Abascal, no estuviera a la altura de su padre en la defensa de las víctimas del terrorismo.

Pero, para entender este vídeo, al que haremos posterior referencia, primero hay que entender el contexto por el cual Toñi Santiago y cargos del partido se han enfrentado.

Antecedentes

Después de participar en actos de Vox como invitada -como después ha estado en otros de otras fuerzas de la derecha más conservadora-, el primer encontronazo fue con la exdiputada Macarena Olona, quien afirmó en una ocasión que "policial y judicialmente se había derrotado a ETA", algo que encendió a Santiago, que siempre ha defendido que la banda terrorista sigue, de otra forma, activa.

Pero es en el plano más local donde esta víctima del terrorismo ha tenido los principales enfrentamientos, siendo sonoros los registrados entre ella y la única regidora de Vox, Mireia Moya. Primero por ser la regidora la que defendiera que una plaza llevara el nombre de su hija, Silvia Martínez, y que Moya, por el contrario, se negara a condenar en un pleno municipal el acercamiento de siete presos etarra, aseguró Toñi Santiago.

"Parece que, tras colocarse la medalla que no le corresponde, mi pequeña pasa a no ser digna para que esta señorita condene los acercamientos de estos asesinos", llegó a decir en un vídeo.

Amenazas de muerte

Aunque, el enfrentamiento más grave entre esta madre y Vox ha tenido lugar por un altercado que ha acabado en los juzgados. Como ha venido contando este medio, Toñi Santiago denunció en marzo de este año a Moya ante la Guardia Civil por amenazas de muerte. La misma denuncia la realizó la edil contra Santiago por unos hechos que habrían tenido lugar en una cafetería.

Preguntada a ambas partes, Santiago se limita a responder que la demanda "sigue su curso" mientras que fuentes de Vox afirman que la joven política "está a la espera de juicio".

Nunca pensaría "que recibiría amenazas de muerte por alguien que ocupa un cargo público, y que además dice estar del lado de las Víctimas del Terrorismo" dijo en su momento en sus redes sociales Toñi Santiago.

"Esta persona está denunciada por haberme intentado agredir y haberme amenazado públicamente por el simple hecho de existir. Con pruebas y testigos. Nada más que añadir", respondía en sus perfiles Mireia Moya.

Último vídeo

Así con todo, llegamos al último vídeo publicado este jueves en el que Toñi Santiago, tras agradecer "a todos los españoles" que le acompañaron en el 20 aniversario del asesinato de su hija, se hace eco de una noticia que asegura que la cúpula de Vox Alicante dio orden expresa para que ninguno de sus cargos fuera al homenaje.

Una información que, desde Vox Alicante, niegan a este medio que se haya producido. "Tengo que decirles que cada uno está donde debe estar, por lo tanto, estoy agradecida a estas dos personas como madre y como española que acatasen esa orden", ha dicho en alusión a Ana Vega Campos, la portavoz de Vox en Les Corts valencianas y presidenta de Vox Alicante y a Mario Ortolá, su marido y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante.

[La luna de miel gratis por América de la jefa de Vox en Alicante acaba en una guerra y en la Fiscalía]

"Ellos, solamente ellos, se han retratado, y han sido capaces de decirle al ciudadano, a los que tienen completamente engañados, a qué se dedica Vox, ese partido que se da golpes de pecho y que proclama a los cuatro vientos que son los defensores de las víctimas del terrorismo", ha agregado.

"Deseo que estos dos cargos, si esto es cierto", en alusión a la noticia, "dimitan de sus cargos porque lo que están haciendo es engañar a la ciudadanía, en este caso de Alicante, y al resto de España·, ha reclamado.

Por último, se ha dirigido en su vídeo a Santiago Abascal. "Le quiero decir que qué pena a lo que has llegado. Si tu padre volviese a nacer, si volviese a salir de donde está, de verdad que este hombre se moriría de pena. Una gran persona, un gran hombre y un gran luchador por la defensa de las víctimas del terrorismo, algo que tú no has heredado", ha espetado.

Santiago Abascal Escuza fue un politico y comerciante vasco, blanco de los ataques de la izquierda abertzale.

Sigue los temas que te interesan