Romper con todo en tiempos de Covid: Antivacunas salen de "la estricta" Alemania y se instalan en Alicante

Son 13, incluido varios niños -así como ocho gatos, un perro y dos conejillos de indias- y proceden de Alemania, de donde salieron a principios de verano del año pasado para instalarse en una antigua casa rural de Mutxamel, Alicante, donde viven de alquiler. Contrarios a la vacunación y a las medidas anticovid, vieron en la actual crisis sanitaria la oportundiad para romper con sus vidas y empezar de cero alejados de "la estricta y rígida" cultura alemana.

De hecho, su visión crítica de la gestión de la crisis sanitaria les llevó a unirse en las redes sociales través de la plataforma de coaching espiritual 'Deiner Zukunft' ("tu futuro"), donde propusieron abandonar el país germánico a finales de 2020 y materalizar ese cambio el 18 de junio de 2021, cuando llegaron con sus coches a su nuevo hogar.

Parte de sus integrantes reconocen que su decisión se enmarcaría en la que se ha bautizado como 'la gran dimisión' o 'gran renuncia', el movimiento que solo en Estados Unidos ha llevado a más de 38 millones de personas a dejar sus empleos para replantear sus objetivos laborales y de vida en plena crisis Covid.

Henis, promotor de Deiner Zukunft, así lo reconoce. "Esa fue una razón muy importante", dice con acento venezolano, país donde nació hace 47 años. "Queríamos aclarar nuestras vidas y hasta ahora no nos habíamos atrevido, por lo que le damos las gracias al Covid", sostiene.

Su caso es representativo. Responsable de una agencia de publicidad en Heidelberg, con 40 personas a su cargo y "un buen sueldo", llegó a la conclusión de que "el dinero no debe ser la única fuerza que te hace avanzar en la vida" y más, teniendo en cuenta que su trabajo le impedía ver a su familia, dice este padre de tres hijos, uno de 14 y dos niñas de 8 y 7.

El resto, aseguran, también tenían "una vida hecha" en Alemania, pero las restricciones de la pandemia les llevó a tomar la decisión. "No queríamos que nuestros hijos se criaran en un sistema tan rígido y estricto como el alemán", sostiene Lorena, también de origen venezolana pero residente en el país europeo prácticamente toda su vida.

"Con el Covid hemos notado más esa cultura alemana de obedecer, son muy obedientes", añade esta madre de una niña de 9 años. Una percepción que comparte Victoria, nacida en Bavaria y residente, hasta el año pasado, en Barcelona los últimos 11 años. "Aquí hay mucha mejor calidad de vida que allí", esgrime la que es la única soltera del grupo y la única que ha mantenido el trabajo, el de azafata de vuelo, ahora desde el aeropuerto de Alicante.

Victoria aporta otro factor clave en esa historia: "yo estaba en una gran ciudad y quería vivir en comunidad y cerca de la naturaleza", explica. "En eso estamos, en ayudarnos los unos a los otros", añade Henis, "nadie dijo que fuera fácil comenzar una vida nueva, pero en una comunidad como la nuestra es más fácil".

Con los niños del grupo escolarizados con clases privadas, los adultos viven de los ahorros, de alguna ayuda estatal que percibían en Alemania que, como en el caso de Lorena, ya se está agotando, y de los servicios de coaching, cuyos ingresos les va a llevar a alguno de ellos a hacerse autónomos, dice Henis.

"En Alemania te denuncian"

Alemania no es de los países europeos con menos vacunados, aunque si existe un fuerte rechazo social. Con más del 73% de su población con pauta doble, el canciller Olaf Scholz ha impuesto recientemente el pasaporte Covid en bares y restaurantes y tiene previsto imponer la vacunación obligatoria para febrero.

"Cuando vivíamos allí vimos que la presión iba a peor, como nos dice gente que sigue allí", sostiene Henis. En España, existen restricciones similares, puntualizamos. "Sí, pero la diferencia es que aquí la sociedad lo lleva de otra forma", insiste Henis; "en Alemania te denuncian si no cumples las normas, tienen rasgos nazis", añade Lorena. "Tienes que tener cuidado de que no te vea el vecino, y los niños allí estaban agotados y con miedo y no podíamos seguir así".

Esta última, Lorena, explica que existen unos consensos en el grupo, unos puntos de unión como el sentimiento contrario a las vacunas en general: "estamos convencidos de que existen para beneficiar a las farmacéuticas", y especialmente con la del Covid, la cual tacha de "muy peligrosa y cargada de manipulación política, por lo que nunca debería de imponerse ni presionar a la gente para ponerla".

¿Alternativas a las vacunas? "Es una simple gripe; se puede combatir con el propio sistema inmunitario y con otros remedios", responde Lorena tras asegurar que la inmunización está dejando "numerosas víctimas" que está llevando a "médicos de todo el mundo" a denunciar ante los responsables políticos "esta trampa". "No queríamos formar un grupo con gente inconsciente y esto es una evolución que no tiene fronteras ni de religión, política o raza", añade Henis.

¿Se arrepienten en algún momento de haber venido a España? Preguntamos. "Es verdad que no ha sido fácil para algunos alemanes por el tema de no controlar el español", reconoce Lorena. De hecho, hay dos bajas, dos personas que se han vuelto en este tiempo. "Pero estamos convenidos de que este es el camino y no hay arrepentimiento", prosigue.

"Hemos pasado a la acción", continua Henis. "Creo que es importante enseñar al ser humano que un cambio es posible con todo lo que está pasando, que se puede salir de ese camino del miedo y encontrar tu propio poder y, como nosotros, cada día somos más y más los que nos atrevemos", concluye.

