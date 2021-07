Wondella, la primera red social de viajes con sello alicantino, aterriza en el sector turístico

“Hemos llegado a la meta de salida tremendamente preparados para competir con las empresas más grandes del sector. Vamos a dar un sorpasso”, así lo asegura José Manuel Lledó, agente de viajes y ahora director ejecutivo (CEO) de Wondella, la primera red social especializada en viajes del mundo. Pero Wondella es mucho más que una red social, también tiene su propia agencia de viajes y lo más llamativo, ayuda a ganar dinero a sus usuarios, o wondellers como llama cariñosamente a quien decide monetizar su perfil.

En octubre de 2019, José Manuel Lledó decidió retomar una antigua idea y el desarrollo de un software que él mismo había creado hace algunos años. “Pero yo soy agente de viajes, me faltaba el conocimiento informático, por lo que decidí llamar por teléfono a un amigo, que sabe de programación, y comentarle que quería terminar de desarrollarlo, pero con un enfoque distinto”, cuenta el CEO de Wondella.

Desde el garaje de su casa en Alicante, José Manuel Lledó decidió pasar el confinamiento del año pasado encerrado, trabajando día y noche en su proyecto, la creación de una red social especializada en viajes. “Wondella no se habría desarrollado igual en un mercado que funcionara con normalidad, en comparación con un mercado en el que estaba todo parado a consecuencia de la pandemia”, cuenta el CEO de Wondella que se tomó la crisis de la Covid-19 como una oportunidad de desarrollo. Ahora, casi dos años después, el equipo de la startup está compuesto por otros cuatro emprendedores alicantinos, como son Alexis Rosas, Lucía Cremadres, Santiago Colomo y Fermín Ulloa.

Los usuarios pueden compartir sus experiencias a través de esta red social.

Red social

“Wondella es la red social de viajes. No es una red social de viajes, sino la red social de viajes. No existe en el mundo nada parecido”, afirma Lledó. Como en toda red social, se puede compartir contenido, seguir a otros usuarios, dar ‘me gustas’ e interactuar con personas de todo el mundo. “Si por ejemplo quieres ver ballenas, pero no sabes dónde ir a verlas, puedes preguntar a otros usuarios de la app, que te recomendarán sitios a los que ya hayan viajado”, explica su CEO.

La startup trabaja con inteligencia artificial, por lo que tiene información sobre quién viaja, dónde, cuándo y hasta con quién realiza el viaje. Por lo que contar con una buena base de datos para almacenar información es muy importante para ellos. Por ello, trabajan con Lucentia, una empresa alicantina considerada en 2020 como la segunda empresa de inteligencia artificial más importante del mundo.

Actualmente, Wondella ofrece más de 1.000 destinos turísticos distintos.

Agencia de viajes

Una luna de miel en Indonesia, Perú para foodies, Vinos de los Andes, Maravillas de Brasil, Argentina Inolvidable, o los Dominios del Inca, son algunas de las experiencias que se pueden solicitar desde la agencia de viajes más económica del mundo. Actualmente, la web ofrece 1.000 experiencias distintas, pero el objetivo es conseguir alrededor de 350 o 400 proveedores para tener una oferta de 3.500 productos.

“No significa que sean viajes baratos. No, sino que con el mismo dinero vas a tener muchas más cosas. Nuestra oferta de producto es mucho más agresiva porque trabajamos con productores directos en destino y no con turoperadores ni intermediarios”.

Wondeller trabaja con un 10% de comisión sobre el precio inicial del producto, por lo que esta característica sumada a que no necesitan intermediarios, reduce el precio de compra y le da ventaja sobre otras agencias de viajes o empresas similares.

“Dentro de la app, el usuario puede reservar un vuelo, un crucero, un hotel, un viaje, una escapada. La idea final es conseguir que el usuario pueda comprar cualquier producto o servicio que afecte al viaje”, explica el fundador. De hecho, ya están trabajando para incorporar próximamente los seguros de viaje como producto.

Los wondellers pueden monetizar su perfil y ganar dinero con él.

Los wondellers

Cualquier persona puede convertirse en wondeller, usuarios que han monetizado su perfil para ganar dinero viajando. Para hacerlo solo hay que registrarse en la página web, decir que quieres monetizar el perfil y de forma gratuita Wondella genera un link o tag único para cada usuario.

Después, el wondeller comparte su link con otras personas y amigos. La aplicación sabe cuando un nuevo usuario se ha registrado en la app a través de un wondeller y lo memoriza. En ese momento no ocurre nada, pero cuando ese nuevo usuario compre un viaje o cualquier otro servicio en Wondella, automáticamente, el wondeller inicial recibe una recompensa económica. Los wondellers se llevan el 5% de los beneficios que obtenga la app. La empresa le ingresa directamente el dinero al wondeller y este es el que decide qué hacer con él.

Hay varias opciones, puede transferírselo a su cuenta bancaria, guardarlo en la aplicación para después irse de viaje con ese dinero o traspasarle la cantidad elegida a otro usuario de Wondella para ayudarle a pagar su experiencia.

Un dato curioso es que el wondeller también puede compartir contenido de Wondella en otras redes sociales, y si posteriormente de esa publicación aparece un nuevo cliente que decide comprar ese viaje o experiencia, el wondeller también se llevaría la comisión correspondiente. "Cualquiera puede ser influencer con Wondella. Solo tiene que registrarse, empezar a comapartir contenido y generar interactividad", cuenta José Manuel Lledó.

