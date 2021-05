La Hoguera Oficial no se plantará en 2021: "No tendría sentido con las fiestas suspendidas"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado este viernes que la Hoguera Oficial no se plantará en 2021, durante el acto de denominación de las calles de las Fiestas, que se ha desarrollado en el PAU-2. "Son unos monumentos que representan a todas las comisiones. Si están suspendidas las Hogueras, no tendría sentido. Ni siquiera de una manera simbólica. Esto no lo digo como alcalde, sí como fester y barraquer: si no es posible plantar mi hoguera o mi barraca, qué sentido tendría que sí hubiera Hoguera Oficial".

A la espera de lo que decida el próximo domingo la Asamblea de la Federació de Fogueres con el borrador de calendario que será sometido a aprobación, ha asegurado el primer edil que "siempre, y en función de la situación sanitaria, se están preparando una serie de actos que son imprescindibles para el posterior desarrollo de la Fiesta". Entre estos ha citado los espectáculos de elección de las Bellezas del Foc -adulta e infantil-, un "relevo necesario". Ha aprovechado la ocasión para valorar el "esfuerzo" realizado durante los dos últimos años por Isabel Bartual y Noelia Vinal, y sus Damas de Honor.