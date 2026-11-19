La transformación digital del ciclo integral del agua en la Vega Baja continúa ganando terreno. Veolia, gestora del servicio en numerosos municipios de la Comunidad Valenciana, ha instalado ya 103.850 contadores con telelectura en la zona sur de Alicante, lo que representa el 52,05% del total de dispositivos existentes en la comarca. El despliegue, apoyado por una inversión superior a los 14 millones de euros, se encuentra en una fase decisiva de cara al cierre de 2026.

El proyecto convierte a la Vega Baja en uno de los territorios más avanzados de la Comunidad Valenciana en la modernización de las redes de abastecimiento. La telelectura permite obtener datos de consumo de forma remota y continua, sustituyendo las lecturas presenciales por una gestión más ágil, precisa y orientada al ahorro de agua.

Municipios cercanos

Varias localidades han alcanzado niveles de implantación prácticamente totales. Benferri lidera el avance comarcal, con el 99,66% de sus contadores ya telegestionados —1.182 dispositivos—, seguida de Bigastro, con el 98,44% (3.725 contadores), y Jacarilla, con el 92,85% (1.311).

También registran porcentajes elevados Formentera del Segura (87,86%), Los Montesinos (82,81%), Algorfa (77,09%) y San Fulgencio (72,21%). En conjunto, estos datos reflejan un despliegue desigual pero sostenido en toda la comarca, con municipios que ya rozan la finalización del proyecto y otros que continúan ampliando su red.

El gran salto digital

El caso de Orihuela resulta especialmente relevante por su tamaño y por el volumen de usuarios beneficiados. El municipio cuenta ya con 63.643 contadores inteligentes activos, equivalentes al 68,04% de su parque total.

En Almoradí, por su parte, la implantación ha superado la mitad del municipio, alcanzando el 55,79% con 6.579 contadores instalados. El resto de poblaciones incluidas en el plan continúa avanzando conforme a la planificación prevista.

Desde el móvil

Para los usuarios, la telelectura ofrece una herramienta práctica de seguimiento y prevención. A través de la oficina virtual, quienes disponen del sistema pueden consultar su consumo hora a hora y activar avisos automáticos en el teléfono móvil.

Estas alertas resultan especialmente útiles ante consumos continuados o inusuales, que pueden estar relacionados con una fuga o avería doméstica. Detectar la incidencia a tiempo ayuda a evitar facturas elevadas y reduce el desperdicio de un recurso cada vez más escaso.

Andrés Martínez, gerente territorial de Veolia en la zona sur de Alicante, ha destacado que poder conocer el consumo en tiempo real permite identificar fugas que, de otro modo, solo se descubrirían al recibir una factura inesperadamente alta. Según ha explicado, la tecnología contribuye tanto al ahorro en los hogares como a la protección del agua.

Beneficios

La digitalización también aporta ventajas a las administraciones locales. Los ayuntamientos pueden analizar con detalle el consumo de edificios públicos, centros educativos y zonas verdes, lo que facilita una gestión más eficiente de sus instalaciones y espacios municipales.

En zonas con fuerte presencia estacional, el sistema permite conocer mejor los patrones de uso del agua y planificar los servicios con mayor precisión. Además, los datos obtenidos pueden apoyar el diseño de tarifas más equilibradas y adaptadas a la demanda real.

Desde el punto de vista operativo, la red telegestionada permite a Veolia supervisar el rendimiento hidráulico en tiempo real. Esto facilita la detección temprana de roturas, variaciones de presión u otras anomalías en tramos críticos, mejorando la continuidad y la calidad del suministro.