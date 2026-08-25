¿El fin de su peor pesadilla? El giro radical de Torrevieja para dejar de ser el punto más conflictivo de Alicante

El coronel jefe de la Guardia Civil y el subdelegado del Gobierno, este lunes en Torrevieja. Guardia Civil

Torrevieja ha iniciado un profundo proceso de transformación en su seguridad pública. El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, junto al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, Francisco Poyato, han destacado formalmente que la localidad es hoy una "ciudad segura".

Esta afirmación se sustenta en los últimos informes oficiales de criminalidad de 2026, los cuales reflejan un descenso generalizado de las infracciones penales de más del 9 % durante los primeros siete meses del año (enero-julio) en comparación con el mismo periodo de 2025.

Esta drástica mejoría representa un giro absoluto respecto al escenario vivido en 2024, año en el que los datos de Torrevieja la situaban como el punto más conflictivo de toda la provincia de Alicante. En aquel entonces, el municipio llegó a liderar la tasa de criminalidad con 98 delitos por cada 1.000 habitantes, acumulando un total de 9.299 infracciones absolutas, solo por detrás de urbes mucho más pobladas como Alicante y Elche.

Durante 2024, la criminalidad convencional en la localidad de la Vega Baja había escalado un 3,7 %, arrastrada por un preocupante repunte del 36,9 % en los robos con violencia e intimidación y un aumento del 17,5 % en los robos en viviendas. Sin embargo, los datos de 2026 muestran que esta tendencia se ha invertido por completo.

En lo que va de 2026, los robos con violencia e intimidación se han desplomado más de un 20 %, mientras que los robos con fuerza en viviendas han bajado más de un 11 % y los hurtos han descendido más de un 8 %. La ciberdelincuencia, que en 2024 sufrió un crecimiento del 23 % debido al auge de las estafas informáticas, ha registrado en 2026 una reducción cercana al 10 %.

Este logro en materia de seguridad adquiere mayor relevancia si se considera la compleja realidad demográfica de Torrevieja. Con una población oficial censada que ronda los 106.000 habitantes, el análisis del consumo de agua en el municipio sitúa la población real media por encima de los 291.000 residentes, alcanzando picos que superan las 400.000 personas en época estival.

A pesar de este reto de población flotante, el periodo del verano de 2026 (entre el 1 de junio y el 20 de agosto) ha ratificado la tendencia positiva con un descenso del 7 % en las infracciones penales en comparación con el verano anterior.

Desde el punto de vista operativo, la Guardia Civil ha implementado una intensa labor de patrullaje preventivo a través de su Puesto Principal en Torrevieja, logrando establecer un tiempo medio de respuesta ante incidencias de apenas cinco minutos.

La estrategia policial en 2026 también ha golpeado de forma directa a la delincuencia organizada y los puntos de venta de sustancias estupefacientes, con intervenciones destacadas en áreas históricamente vulnerables como la urbanización Torretas y la zona de los "pisos rojos".

A esta vigilancia cotidiana se suma la coordinación estrecha con la Policía Local en dispositivos clave, tales como la prevención de la venta ambulante, la protección de las víctimas de violencia de género y la cobertura de grandes eventos locales como el Brilla Torrevieja, el certamen internacional de Habaneras o el Low Festival que llegaba este año por primera vez, desarrollados con absoluta normalidad.

Manuel Pineda ha insistido en que la seguridad ciudadana es una prioridad clara para el Gobierno. "Los ciudadanos de Torrevieja pueden estar tranquilos: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están haciendo un gran trabajo y vamos a seguir poniendo todos los medios necesarios para garantizar su seguridad y tranquilidad".