Fallecen ahogados dos hombres en playas de Torrevieja y Pilar de la Horadada

Dos hombres fallecieron ahogados ayer domingo en playas de Pilar de la Horadada y de Torrevieja.

Uno de los fallecidos es un joven de 24 años que fue sacado de la playa Mil Palmeras de Pilar de la Horadada inconsciente a las 19:40 horas, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU movilizó una unidad del SAMU y una unidad SVB que realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado, pero no hubo respuesta y confirmaron el fallecimiento del bañista.

Por otro lado, también ayer tarde rescataron a un hombre inconsciente en una cala de Torrevieja a las 16:45 horas. Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico reanimó al bañista, pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento.

En ambos casos la autopsia confirmará las causas del ahogamiento.

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