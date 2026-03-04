Asesinan a tiros a un exmilitar checo en Torrevieja investigado por el crimen de un norirlandés en Rojales

Michael Maly, el exmilitar checo de 33 años investigado por el crimen del norirlandés John George en Rojales, ha sido hallado muerto con heridas de bala en el barrio de Punta Prima de Torrevieja.

El crimen se produjo en la madrugada del pasado domingo 1 de marzo, según adelantó el Belfast Telegraph y confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la Guardia Civil.

El Equipo de Homicidios de la Guardia Civil de Alicante se encuentra investigando el caso, que está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja.

El hombre estaba residiendo en Alicante a la espera del juicio por el crimen de John George, un norirlandés de 37 años que fue apuñalado en la pierna y tiroteado en el pecho y la cabeza la madrugada del 15 de diciembre de 2024 y fue ocultado bajo un limonero en un campo de Rojales.

Maly habría sido el principal cómplice en el crimen y quien habría colaborado con la Guardia Civil en la localización del cuerpo.

Tras estar desaparecido durante semanas en diciembre de 2024 en Orihuela Costa y generar un movimiento de masas en Irlanda del Norte, con la movilización de familiares, amigos y especialistas a Alicante para su búsqueda, su cadáver finalmente apareció en enero en un campo de limones el 7 de enero de 2025.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja acordó la libertad condicional de Michael Maly tras analizar los resultados de las pruebas practicadas hasta ese momento en la investigación y considerar que las medidas cautelares garantizaban que el hombre no podía sustraerse a la acción de la Justicia.

Desde la comisión del crimen por el que estaba siendo investigado se han ido sucediendo una serie de hechos delictivos relacionados con personas cercanas al entorno de Jonny Smyth, el norirlandés de 26 años señalado como autor del asesinato.

Antes de Maly, Dan McMeekin, un criminal reincidente de 29 años natural de Irlanda del Norte y una de las últimas personas en ver con vida a John George, fue apuñalado el 15 de junio de 2025 en Orihuela Costa y dado de alta días después.

El hombre estaba ligado a la mafia de la zona, contaba con un amplio historial delictivo y es un testigo clave del caso.

Según pudo saber este diario, McMeekin fue una de las últimas personas que vio con vida a John George y compartió con él su última cena en la tarde-noche del 14 de diciembre, en un bar de Orihuela Costa.

Por su parte, Jonny Smyth quedó en libertad condicional bajo fianza de 100.000 euros hace unos meses. Debe presentarse ante el juzgado todos los días y tiene prohibida la salida del territorio nacional.

Además, no puede acercarse ni comunicarse con ninguna de las partes relacionadas con este procedimiento, señalaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a este diario.