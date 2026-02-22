Fin de semana negro en las carreteras: dos muertos en Alicante y ya son más de cien fallecidos en España este 2026

Los datos de Alicante este fin de semana empañan el descenso que se estaba logrando en la Comunitat Valenciana. M. H.

El balance de seguridad vial de 2026 ha sufrido un violento revés este sábado. Un accidente mortal en Los Montesinos, al sur de la provincia de Alicante, con dos fallecidos empaña la tendencia a la baja que la Comunitat Valenciana mantenía desde principio de año, donde se registraban 8 fallecidos frente a los 13 del mismo periodo en 2025.

Con estos últimos siniestros, sumados a las tragedias registradas en Badajoz, Guadalajara y Totana, España rompe la racha de descenso del 25 % en la mortalidad que el Ministerio del Interior había certificado hasta el pasado 19 de febrero.

La estadística oficial de la DGT revela una España a dos velocidades: mientras comunidades como Cataluña han logrado reducir sus víctimas de 20 a 9 en menos de dos meses, otras como Extremadura han visto cómo su siniestralidad se disparaba un 400 %, aunque en este caso se trata porque pasa de un único fallecido en 2025 a los 5 registrados en lo que va de año.

Este fin de semana negro sitúa el contador nacional por encima de la barrera crítica de los cien fallecidos y consolida un cambio de tendencia que los expertos ya analizan tras un inicio de año inusualmente optimista en las carreteras interurbanas.

En el caso del siniestro vial de este sábado en la comarca de la Vega Baja, refleja también el peso que tienen los accidentes que se producen en motocicletas. La colisión por alcance entre dos turismos proyectó a uno al carril contrario. Y es ahí donde colisionó por segunda vez de manera frontolateral con una motocicleta, cuyos dos ocupantes han fallecido.

Las víctimas mortales son una mujer de 45 años y un hombre, cuya edad se desconoce. En el caso de los turismos, hay dos heridos, uno de ellos grave de 63 años por policontusiones. Este ha sido trasladado al Hospital Vega Baja de Orihuela en la ambulancia de soporte vital básico.

En 2025 murieron 304 motoristas en las carreteras españolas sobre el total de 1.119 fallecidos. En la Comunitat Valenciana, los fallecidos han sido 94. No hay un desglose oficial de los que usaban las motocicletas, pero sí se indica que 55 de ellos son peatones, ciclistas y estos pilotos.

El informe de la DGT publicado esta semana sitúa hasta este jueves un total de 101 fallecidos. El repaso por comunidades autónomas sitúa a Extremadura en alerta porque es la que peor evoluciona y en el extremo contrario la mejora de Cataluña con once víctimas mortales menos.

Aunque el fin de semana ha sido trágico, el acumulado anual de 2026 refleja un descenso del 25 % en el número de fallecidos en vías interurbanas.