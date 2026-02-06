Siete años sin Henry Alejandro, el joven de 20 años desaparecido en Orihuela tras la paliza de su compañero de piso

Andrés y Henry, en una foto subida a las redes por el primero para recordar a su hermano.

El pasado 1 de enero de 2026 se cumplieron siete años de la desaparición de Henry Alejandro Jiménez, de 20 años, tras recibir una brutal paliza de su compañero de piso cuando celebraba Nochevieja en Orihuela Costa.

Como cada año, su madre, Gina, hizo una concentración con una pancarta con fotos del joven colombiano pidiendo justicia por lo que consideran que fue un crimen.

Al duelo de la familia, que ha tenido que mudarse al verse incapaz de pasear por las mismas calles que en su día recorría Henry y por las que caminan impunes los testigos y el principal sospechoso del caso, Alexander Prince.

Como ha podido saber este diario, el caso se encuentra archivado provisionalmente de nuevo desde el pasado mes de julio, por decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela.

Todo ello a pesar de los indicios de criminalidad y de la ya reapertura obligada del caso en 2024 tras un primer sobreseimiento por parte de la Audiencia Provincial de Alicante, que señaló que "francamente, el archivo fue abrupto, anticipado y precipitado".

Y es que el caso tiene más tintes de crimen que de desaparición.

La pelea

Meses antes de su desaparición, Henry se había independizado y compartía piso con un islandés que hoy tiene 45 años. Sin embargo, la convivencia se había deteriorado y Henry tenía previsto volver a vivir con su madre y su hermano Andrés.

La Nochevieja de 2018 Henry trabajó en el restaurante donde tenía empleo. Al salir, compró cena y se dirigió a su vivienda para celebrar la entrada del año nuevo con un grupo de amigos.

Según testimonios de testigos presentes, durante la noche se consumieron sustancias, incluyendo LSD y cocaína.

Durante la celebración, se produjo una pelea entre Henry y su compañero de piso islandés, quien le propinó una brutal paliza.

Según relataron algunos de los asistentes a la fiesta, el islandés le propinó varios golpes en la cabeza "que sonaban como petardos".

Tras la agresión, la desaparición y el silencio. Ninguno de los presentes supo explicar qué pasó con Henry.

Años antes, en ese mismo piso había fallecido en extrañas circunstancias el anterior compañero de Alexander Prince en lo que se determinó como una muerte súbita.

La familia de Henry, que le esperaba en casa para celebrar Año Nuevo, fue a la vivienda alertada al no tener noticias de él y, al llegar, el hermano encontró a los supuestos amigos de Henry reunidos con su reloj, cartera y teléfono en mano.

La investigación

Tuvo que ser la propia madre y el hermano del joven quienes llevaran a los testigos ante la Guardia Civil a declarar.

La familia denuncia que la Guardia Civil tardó dos meses en hacer la inspección ocular de la vivienda, donde aún había restos de sangre de Henry.

Mientras que el instituto armado asegura a este diario que se hicieron todos los protocolos correctamente por parte de la Policía Judicial de Pilar de la Horadada.

Familiares, vecinos, amigos y voluntarios organizaron batidas de búsqueda para tratar de encontrarlo, pero sin éxito.

Pelea judicial

El silencio cómplice de los presentes, "por miedo", como explicó su hermano Andrés el pasado miércoles en el programa À Punt Et Busca, fue suficiente para que el caso se archivara y se guardara en un cajón.

No fue hasta que los abogados de la familia recurrieron y la Audiencia de Alicante reprobó esta precipitada decisión cuando se reabrió el caso.

Y no fue hasta el pasado mes de marzo de 2025, seis años después de la desaparición, cuando la Guardia Civil detuvo al sospechoso y lo llevó a declarar.

El caso de Henry se escuchó en el Congreso de los Diputados con motivo del Día de las personas desaparecidas.

El islandés se acogió a su derecho a no declarar y lo hizo en circunstancias que la familia considera irregulares, al hacerlo en Torrevieja y no en Orihuela.

Pese a no colaborar, el juzgado decidió dejarlo en libertad sin fianza y volver a cerrar el caso provisionalmente el pasado julio, para asombro y desconsuelo de sus familiares.

Una de las últimas esperanzas para saber qué pasó aquella noche es que alguno de los testigos contara qué vieron en ese piso de Orihuela Costa hace ya siete años.

"Sería lo correcto, debería ser el deber de una buena persona. Si no has hecho nada, no hay nada que ocultar. Estoy seguro de que mi hermano no está vivo", sostuvo Andrés Jiménez durante el programa.

La familia ha interpuesto un nuevo recurso de reforma ante el archivo provisional que tendrá que ser estudiado y que no tiene fecha de resolverse, mientras el reloj sigue corriendo.