El gran eje residencial de Torrevieja-Orihuela contará con un nuevo gran centro comercial, el cuarto

El gran eje residencial del sur de la provincia de Alicante, conformado por Torrevieja y Orihuela Costa, además de los pequeños municipios limítrofes, sumará a partir de 2026 un nuevo gran centro comercial. Se trata del proyectado por TM Grupo Inmobiliario en Lagoons Village-Laguna Rosa, que se convertirá en el cuarto gran foco de compras y servicios junto a Habaneras, La Zenia Boulevard y Torremarina.

Integrado en el macrodesarrollo residencial de la promotora torrevejense líder del sector residencial en España y el más importante activo en el sector de La Hoya (7.000 viviendas, de las que 1.700 son promovidas por TM), nacerá con una vocación de convertirse en un centro comercial de proximidad para el turismo residencial y el residente permanente, con entrega de locales y oficinas prevista para febrero de 2026.

El nuevo centro comercial de Lagoons Village contará con unos 4.000 metros cuadrados construidos destinados a uso comercial y terciario, estructurados en unos 40 locales repartidos entre planta baja y niveles superiores. Esta cifra sitúa al proyecto de TM en una liga distinta a la de los grandes complejos que ya existen en el entorno: La Zenia Boulevard (en Orihuela Costa), dispone de 80.500 metros cuadrados de superficie comercial y alrededor de 150 locales, consolidándose como el mayor centro comercial de la provincia de Alicante. Habaneras, en Torrevieja, ronda los 25.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, con 56 locales; mientras que Torremarina se mantiene como un centro de tamaño menor, orientado a uso diario, en torno al supermercado.

Frente a estos, el complejo de Lagoons Village apuesta por un formato compacto, pensado para cubrir las necesidades del nuevo barrio y su área de influencia inmediata más que para competir en tamaño. Y es que la promotora alicantina integra este equipamiento en el corazón de Lagoons Village, un desarrollo que prevé alrededor de 1.700 viviendas y una inversión global en el entorno de los 375 millones de euros, sumando la parte residencial y las dotaciones, según la información avanzada sobre el proyecto.

El complejo comercial se concibe así como pieza clave del “ecosistema Lagoons Village”: un entorno urbanizado que combina vivienda, deporte, ocio y servicios, con nuevas infraestructuras viarias, carriles bici, zonas verdes y amplios espacios peatonales junto a la histórica Laguna Rosa de Torrevieja. El primer residencial, Laguna Rosa, contará con 240 viviendas de variada tipología como apartamentos, bungalows, villas pareadas e independientes de 1, 2 y 3 dormitorios con 1, 2 y 3 baños. Los apartamentos y bungalows en planta baja tendrán jardín y los de última planta, solárium, con opción de piscina privada. Todas las viviendas dispondrán de aparcamiento exterior y/o en sótano con o sin trastero, según tipología

​El centro comercial

El edificio comercial se articulará en torno a 11 locales en planta baja con acceso directo desde la calle, que acogerán usos de máxima proximidad como hostelería, comercio básico y servicios, y otros 29 espacios en plantas superiores orientados a oficinas, despachos profesionales y usos complementarios. El proyecto incluye aparcamiento tanto interior como exterior y accesos diferenciados para vehículos y peatones, lo que facilitará la llegada de clientes desde los núcleos residenciales colindantes, desde la propia Torrevieja y desde urbanizaciones del entorno de Orihuela Costa conectadas por la N-332 y la A-7.

El mix de usos previsto incide más en la función de “centro de barrio ampliado” que en la fórmula tradicional de gran centro comercial: se contemplan cafetería y restaurante, farmacia, centro deportivo y de bienestar vinculado al complejo Lagoons Village Sport & Wellness Club, así como oficinas de servicios y pequeños comercios orientados al día a día del residente. Buena parte de la superficie se encuentra ya comercializada; de hecho, más del 50% de los espacios están vendidos.

Con la primera entrega de locales y oficinas programada para febrero de 2026, el calendario sitúa la apertura operativa del complejo en paralelo al avance de las fases residenciales de Lagoons Village y a la consolidación de su club deportivo y de bienestar. El efecto combinado será el de un nuevo nodo de centralidad en el norte de Torrevieja, equilibrando el mapa comercial del sur de Alicante con un equipamiento de tamaño medio que conecte la expansión residencial con una oferta ordenada de comercio y servicios.