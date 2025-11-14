Muere el conductor de un coche al caerle una palmera afectada por el picudo en Torrevieja

La caída de una palmera sobre un vehículo causa la muerte del conductor esta tarde en Torrevieja. Los servicios del Consorcio Provincial de Bomberos apuntan a la debilidad de la planta, afectada por el picudo.

El aviso se ha producido a las 17:07 horas, como informan desde el Consorcio. En él se ha alertado del accidente en la carretera CV-905 frente a un centro comercial.

Al llegar el equipo se encontraron con la palmera caída en el lado izquierdo del vehículo. La fuerza del impacto, como estiman, es la que habría provocado el fallecimiento. Se estudia si además del efecto del insecto, la acción del viento pudo precipitar la caída de la voluminosa planta.

Los bomberos han desplazado un furgón de salvamento con el sargento, un cabo y seis bomberos del mismo parque de Torrevieja.

