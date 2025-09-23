Buscan a dos encapuchados por intentar robar un cajero con explosivos en banco de Orihuela Costa

Buscan a dos ladrones encapuchados que hicieron explotar el cajero de una sucursal bancaria en un centro comercial de Orihuela Costa la pasada madrugada para llevárselo, sin que tuvieran éxito.

Fuentes de la investigación señalan que el intento de robo se produjo pasadas las 04:58 horas del lunes 22 de septiembre.

Al parecer han sido sorprendidos por un taxista, testigo de los hechos, y aún no han sido detenidos, informa EFE.

La investigación ha sido asumida por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil y hasta la zona se han desplazado también la Policía Local y un grupo de especialistas en explosivos.

