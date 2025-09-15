Frenan el derribo de las Casas de Babilonia de Guardamar hasta nuevo aviso

Trabajadores de la empresa Cauce, encargada de la demolición, frente a una de las viviendas afectadas. Jorge Verdú

Las Casas de Babilonia de Guardamar del Segura no se derribarán este 15 de septiembre. Los vecinos respiran aliviados este lunes mientras esperan con incertidumbre la respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) al expediente de la Generalitat valenciana.

Con sillas, café y algo de picar, los vecinos afectados de las 62 viviendas han salido a la calle para unirse ante las demoliciones mientras observaban con mirada atenta la llegada de la empresa Cauce, la compañía contratada para la demolición, y la de un par de trabajadores de Costas.

Varios trabajadores de la empresa de infraestructuras, contratada por los mismos vecinos, han hecho acto de presencia para cumplir el contrato firmado, a pesar de decidir parar los trabajos hasta que haya una resolución al expediente presentado por la Conselleria de Cultura para declarar esas casas protegidas como núcleo etnográfico histórico.

Por su parte, trabajadores de la Dirección General de la Costa y el Mar (DGCM) han acudido al lugar para realizar fotografías de las viviendas y el entorno.

La mañana ha transcurrido con relativa normalidad, pero con la incertidumbre que lleva acompañando a las centenarias viviendas, agravada por el silencio del MITECO.

Trabajadores de Costas en la playa dels Vivers de Guardamar del Segura. J.V.

El portavoz de la Asociación de Vecinos Guardamar Playa, Manuel López, ha señalado que "el acuerdo de suspensión de la Generalitat es válido y, por lo tanto, la empresa ha dicho que mientras esté la suspensión no se va a producir ninguna actuación sobre las viviendas".

"Entendemos que se aplica el sentido común y la normativa vigente", ha señalado.

Vecinos afectados de las Casas de Babilonia. J.V.

"El asunto ha estado judicializado durante muchos años y se arrastra desde 2023. Se tiene que proceder a la revisión del asunto, puesto que sobre las causas que están justificando que las Casas de Babilonia no sigan aquí ha aparecido nueva documentación técnica, alguna incluso que no se trajo al pleito por parte de Costas", ha añadido el representante vecinal ante medios y vecinos.

Lo que durará este impasse lo desconocen, pues ni el ministerio ni el ayuntamiento se han comunicado oficialmente con los afectados.

Camiones de la empresa Cauce desplazados. J.V.

"A pesar de que tienen solicitada una reunión urgente y se les ha hecho llegar una carta", ha recordado López.