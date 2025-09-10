Desalojan un edificio de cinco plantas en Orihuela por el incendio de un aparcamiento

El despliegue de los bomberos del Consorci en la pedanía de Orihuela esta madrugada.

La madrugada de este miércoles ha dado un buen susto en Orihuela. Los bomberos del Consorcio Provincial se han encargado de sofocar el incendio en un aparcamiento subterráneo que ha obligado a desalojar el edificio de cinco plantas.

El aviso ha llegado pasada la medianoche, a las 00:21 horas. En él se indicaba que en la calle del Mar de la pedanía de Orihuela Costa las llamas se estaban extendiendo por el sótano de unas viviendas a varios de los vehículos que ahí estaban estacionados.

La gran cantidad del también peligroso humo ha hecho que el Consorcio desplegara toda la dotación disponible de Torrevieja y a estos sumar el refuerzo del parque de Almoradí. Eso se traduce en un sargento, dos cabos y doce bomberos, además de las diferentes bombas.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat también apoyó los trabajos, enviando una unidad de Soporte Vital Básico, pero no fue necesario porque no hubo asistencias.

A las cuatro de la mañana se había conseguido extinguirlo y cerrado una larga noche de trabajo.

