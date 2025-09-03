El "grito de auxilio" de los vecinos de Playa Babilonia: "No se puede señalar como culpables a las víctimas"

La 'Marcha de la arena' de los vecinos de Guardamar durante el pasado fin de semana.

El pasado fin de semana, la "Marcha de la Arena" llevó a pie a muchos vecinos de Guardamar del Segura, de Playa Babilonia, hasta la Subdelegación del Gobierno en Alicante "denunciando situaciones incomprensibles y con un amplísimo apoyo social". En la Subdelegación, entregaron una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen y al secretario de Estado, Hugo Morán, para "solicitar su auxilio".

En la misiva, piden audiencia antes del 15 de septiembre (fecha decretada para los derribos de 60 viviendas de Playa Babilonia) para preservar el "centenario enclave del litoral alicantino y guardamarenco" que "representa un estilo de vida e imagen tradicional de nuestra fachada marítima que no podemos echar a perder".

Más allá del recurso presentado por la vía administrativa el pasado 20 de agosto, los vecinos consideran que la gravedad de las consecuencias de estos derribos "merece su atención puntual". E insisten en que "nos encontramos con una conducta de la Administración impropia de un Estado democrático". Algo que ya quedó demostrado cuando el Parlamento Europeo lo dictaminó en su informe Auken.

Desde la asociación de vecinos recuerdan que "ha quedado acreditada la ocultación de informes técnicos que versaban, exactamente, sobre el objeto de pleitos que se conocieron frente a esta Administración. Así como su dilatación en el tiempo para poder acceder a ellos, entorpeciendo el derecho de defensa".

"Señalar como culpables a las víctimas no es aceptable en nuestro contexto social. Las Casas de Babilonia, concesiones con función finalista de fijación de arena y promovidas por la Administración misma en 1934, no son las culpables de la desaparición de las playas", le explican a la ministra

Para señalar: "Observamos con profunda incredulidad y decepción cómo, quien debiera ser el principal valedor de la protección de nuestros entornos litorales (la Administración del Estado), consiente el deterioro del dominio público. Y ello, a pesar de la abundante información sobre el diagnóstico de lo que aquí ocurre", en referencia a la construcción de un espigón "al revés" de la orientación normal en la década de los 90.

"Babilonia es solo la punta de lanza y el ejemplo más urgente de una gobernanza de la costa que no ha funcionado. 54 Asociaciones de toda España (Canarias, Andalucía, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Baleares, Cantabria... y creciendo) ya se han unido en el movimiento cívico Somos Mediterránea".

Por último, hacen un llamamiento a la protección y regeneración del litoral: "Las playas, y el amor al patrimonio litoral que habitamos, son el nexo que nos une. Ciudadanos y profesionales multidisciplinares trabajan para conjugar la inexistente seguridad jurídica con la vedada seguridad física de los afectados por la Ley de Costas. Este círculo vicioso debe romperse".

Y recuerdan que las "mociones municipales de apoyo a este movimiento, o a sus valores cuanto

menos, se acumulan desde hace años. Las Comunidades Autónomas buscan superar el inmovilismo del Estado para cuidar de su costa con normativas propias. Sendas proposiciones para reformar la ley nacional (como ya señaló el Consejo de Estado que debe hacerse) acumulan varios meses bloqueadas en la Mesa del Congreso".

"El actual Gobierno tiene ante sí una excelente oportunidad de hacer valer el sentido común y mantener ante la ciudadanía los valores que esperamos", añaden.