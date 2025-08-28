Muere una persona en la explosión de una pirotécnica en un pueblo de Alicante

Panorámica de la localidad en la comarca de la Vega Baja. Santangelino

La explosión en las instalaciones de una pirotécnica causa una víctima mortal este jueves en Redován. El municipio, al sur de la provincia de Alicante, es la sede de la empresa Pirotecnia Hermanos Ferrández, con más de cien años de experiencia en el sector.

El Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante ha recibido el aviso a las 9:36 de la mañana por parte del Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat. Este había recibido a través del 112 múltiples llamadas de vecinos que alertaban de una fuerte explosión en la localidad.

El despliegue de medios ha incluido el helicóptero Alfa 9 sanitario para atender con rapidez en el caso de que hubiera heridos, pero como indican estas fuentes, no ha sido necesario su uso ya que han certificado que no hay más personas heridas.

Desde el parque de bomberos de Orihuela y Almoradí se han desplazado ocho vehículos con seis dotaciones para controlar la situación y que se mantienen en el lugar hasta controlar el fuego, que se ha estabilizado pasadas las diez de la mañana.

Los integrantes de la Pirotecnia Hermanos Ferrández, el pasado 23 de junio en Alicante.

El origen de la explosión, como indican las mismas fuentes, es una caseta de transformación de los artículos pirotécnicos.

