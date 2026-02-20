Unidad, libertad y compromiso con nuestro barrio

Como presidente de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos, pero ante todo como un vecino más que vive y siente la Playa de San Juan, quiero compartir con vosotros una reflexión muy clara.

Nuestra Asociación tiene una seña de identidad innegociable: somos totalmente independientes. No pedimos ni recibimos subvenciones públicas de ningún tipo. Esta libertad es nuestra mayor fuerza, porque al no deberle nada a ninguna administración ni partido político, solo nos debemos a una persona: a ti, el vecino.

Todo lo que hacemos nace de un trabajo altruista. Nadie nos ha obligado a estar aquí, ni nos pagan por ello; lo hacemos porque lo sentimos de verdad. No tenemos por qué ir mal con nadie, al contrario; nuestra intención es siempre sumar. Tenemos muy claro que los políticos no son los dueños de la sociedad; somos los ciudadanos quienes los elegimos para que trabajen para nosotros.

Por eso, mi mano estará siempre tendida a quien quiera sumar: allí donde se nos invite para defender los intereses de la Playa de San Juan, allí estaré yo presente; con cualquier político o institución que trabaje por nuestros objetivos, como es la lucha por el Centro de Salud, nos veréis trabajando codo con codo.

También, sin distinción de siglas: mi libertad me permite dialogar con todos desde el respeto, porque nuestra única bandera es la mejora de vuestra calidad de vida.

Estar en foros de decisión junto a las autoridades no es hacer política, es hacer gestión directa. Es nuestra responsabilidad asegurar que la voz del barrio se escuche donde se toman las decisiones.

Somos una Asociación de todos y para todos. Nuestra fuerza no viene de los presupuestos públicos, viene exclusivamente de vuestra confianza.

José Caracena, presidente de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos