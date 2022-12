El menfotisme alicantino con los medios públicos valencianos

La provincia de Alicante tiene una relación de desprecio a los medios públicos valencianos. El menfotisme alicantino queda patente en los estudios de audiencias. No importa lo que emitan pues "se pasa" socialmente de lo que venga desde Valencia, sea o no sea acertado con el tratamiento a Alicante o sea más o menos sensible con la realidad de la provincia.

Este menfotisme ha quedado patente otra vez en las últimas semanas. Los medios de comunicación de titularidad pública de la Generalitat han protagonizado recientemente dos procesos selectivos de cierto calado. Por un lado la Presidencia de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y por otro la Dirección General de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación (lo que popularmente se conoce como À Punt).

En total y con estos dos procesos selectivos ya han sido cuatro los realizados desde su creación en 2016. Tres para la Dirección General y uno para la Presidencia. En estas cuatro convocatorias se han presentado cerca de treinta candidaturas. Y de esta cifra solo podemos citar a tres alicantinos que hayan elevado sus propuestas para dirigir o presidir los medios públicos valencianos.

Ha habido más candidaturas de las comarcas de Castellón pese a tener menos población y menos medios de comunicación que de la provincia de Alicante. Este hecho me hace reflexionar el aparente poco encanto o poca confianza que los profesionales de los medios de comunicación alicantinos tienen en los medios públicos valencianos.

Es llamativo que una provincia que en los años 80 y 90 del pasado siglo lideró en España (junto con Málaga) los movimientos de televisiones locales y medios audiovisuales fuera de la normativa estatal, ahora se hayan quedado casi al margen de estas iniciativas oficiales. Alicante protagonizaba lanzamientos de medios locales y comarcales que a veces chocaba con las directrices ministeriales de Telecomunicaciones y forzaba la intervención de las Fuerzas de Seguridad y procedimientos judiciales. Prácticamente todos ellos se cerraron con sentencias favorables a los empresarios.

Aquella era una generación de emprendedores audiovisuales, quizá visionarios o quizá necesitados, pero abrieron una realidad de la información de proximidad que chocaba con las dos cadenas nacionales de TVE y posteriormente con las cadenas estatales privadas asentadas en Madrid. Y estos emprendedores han desaparecido del panorama periodístico actual. O eso pienso al ver el poco interés que existe entre los profesionales de los medios alicantinos ante las convocatorias de una Presidencia y una Dirección General.

Si extendemos el análisis a los órganos responsables el panorama es variopinto: en el actual Consejo Rector de la CVMC de las diez plazas previstas en la Ley (de las que hay cubiertas 9) solo hay dos alicantinos y previsiblemente la cifra se reduzca en el mes de febrero a solo uno. En el Consejo Audiovisual de la CV la cifra es porcentualmente algo mejor. De las 7 plazas recogidas (solo hay una vacante) dos son cubiertas por gente de Alicante. Dos de 6 es una proporción adecuada, superior al 2 de 9 del Consejo Rector.

Cabe recordar que la elección de estos representantes es política. Emana de las Cortes Valencianas y quizá es al órgano al que deberíamos pedirle más sensibilidad en los nombramientos y menos centralismo pues la vertebración debe corresponderse con la proporcionalidad, como la financiación, para el bien de todos.

Vicente Cutanda es miembro del Consejo Rector de la CVMC y candidato a la Presidencia.

