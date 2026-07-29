Muere un hombre serbio de 68 años en una playa de Xàbia

Un hombre serbio de 68 años ha fallecido este miércoles en la playa La Grava de Xàbia tras desplomarse al salir del agua.

El aviso se ha producido sobre las 15:20 horas y los servicios sanitarios desplazados al arenal de la Marina Alta han realizado maniobras de reanimación que no han tenido éxito, por lo que solo han podido certificar su fallecimiento, como ha adelantado Información y han confirmado fuentes de la Guardia Civil a este diario.

Hasta al lugar se han desplazado unidades de la Guardia Civil y al no poder certificarse las causas de la muerte se ha activado el protocolo judicial.

La playa La Grava se encuentra al norte del municipio; en concreto, en el núcleo urbano del puerto.

El suceso se produce una semana y media después del fallecimiento de un hombre español de 78 años en la playa Varadero, en el municipio alicantino de Santa Pola, después de sufrir un desvanecimiento dentro del agua el pasado 17 de julio.

Varios bañistas encontraron al septuagenario en el agua e intentaron sin éxito reanimarlo.

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