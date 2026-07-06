Una mujer de 36 años muere tras caer de un 'donut' hinchable y chocar con la hélice de un barco en Jávea

Una mujer de 36 años ha muerto este domingo en el mar frente a la localidad alicantina de Jávea por las heridas que le habría provocado la hélice de la embarcación de recreo en la que navegaba.

Salvamento Marítimo ha informado en una publicación de la red social X (antiguo Twitter) de que la víctima participaba en una actividad recreativa remolcada en un 'donut' (un hinchable) en el momento en el que ha caído al agua y ha sido alcanzada por la hélice de la embarcación.

Tal y como han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil, los hechos han sucedido a las 18:45 horas, en la zona de la Caleta, a unos 400 metros de la costa, mientras la mujer navegaba junto a otras personas.

La víctima ha sido trasladada al puerto de Jávea, donde los servicios sanitarios han certificado su fallecimiento, mientras que la Policía Judicial de la Guardia Civil en Altea se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido, si bien la principal hipótesis es la del accidente.

El Centro de Coordinación de Salvamento de València movilizó a la Salvamar Fénix y solicitó asistencia a través del 112, aunque finalmente ha sido la propia embarcación la que recuperó el cuerpo y lo trasladó al puerto de Jávea.

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